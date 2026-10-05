Tuyển Việt Nam khép lại hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 bằng trận thua 0-1 trước Malaysia, qua đó đứng 4 tại giải. Đây là kết quả gây thất vọng của đoàn quân HLV Kim Sang Sik.

"Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người. Thời tiết rất nóng, nhưng các cầu thủ lớn tuổi trong đội đã cố gắng hết sức. Tôi thực sự cảm ơn họ. Tôi cũng rất biết ơn những người hâm mộ Việt Nam đã theo dõi và cổ vũ đội tuyển. Kết quả này chưa đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam. Là HLV trưởng, tôi thấy mình có trách nhiệm rất lớn", HLV Kim Sang Sik mở lời trong buổi họp báo sau trận đấu.

HLV Kim Sang Sik nhận trách nhiệm về trận thua của tuyển Việt Nam. Ảnh: V.A

"Thật sự rất đáng tiếc về kết quả của tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026. Các cầu thủ khá mệt mỏi khi hội quân và tôi rất tiếc về điều đó. Chúng tôi cần thời gian sau khi thi đấu 1 tháng tại ASEAN Cup 2026. Từ giờ tới Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam sẽ chuẩn bị và lên kế hoạch tốt hơn", chiến lược gia người Hàn Quốc nói thêm.

Về tình huống trọng tài không thổi penalty cho tuyển Việt Nam khi Văn Đô ngã trong vòng cấm Malaysia, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Nhìn tổng thể, tôi nghĩ trọng tài làm tốt. Tuyển Việt Nam có chút tiếc nuối và quyết định thổi phạt đền cũng cần sự công tâm. Chúng tôi không đổ lỗi trận thua cho trọng tài. Tôi nghĩ lý do tuyển Việt Nam không thể thắng là vì còn thiếu sót".

Tuyển Việt Nam có giải đấu không thành công. Ảnh: V.A

"Với kết quả hôm nay, tôi cho rằng tuyển Việt Nam chưa làm tốt. Tôi phải tìm kiếm thêm cầu thủ, phát triển các cầu thủ trẻ, tạo điều kiện để họ được thi đấu và trưởng thành, khi đó chúng tôi xây dựng một đội tuyển quốc gia có sự kết hợp tốt hơn giữa các thế hệ. Việc tạo ra sự cạnh tranh giúp tuyển Việt Nam mạnh mẽ hơn", HLV Kim Sang Sik chốt lại.

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