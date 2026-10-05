Hai đội tuyển Indonesia và Thái Lan hứa hẹn tạo nên trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 gay cấn và hấp dẫn, diễn ra lúc 20h ngày 5/10.

Indonesia bước vào trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 với sự tự tin rất lớn sau hành trình ấn tượng tại vòng bảng. Đội bóng của HLV John Herdman tạo nên cơn mưa bàn thắng khi đánh bại Bangladesh 9-2, qua đó vượt qua Malaysia nhờ chỉ số phụ để giành quyền vào trận đấu cuối cùng.

Thái Lan (áo xanh) thua 1-2 Philippines ở trận cuối vòng bảng - Ảnh: FAT

Sức mạnh của Indonesia nằm ở đội hình giàu chất lượng với nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài như Emil Audero, Kevin Diks, Elkan Baggott, Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On hay Ole Romeny. Đặc biệt, tiền đạo Mitchell Baker đang là niềm hy vọng lớn nhất khi dẫn đầu danh sách ghi bàn FIFA ASEAN Cup 2026 với 5 pha lập công.

Tuy nhiên, thử thách dành cho Indonesia là không hề nhỏ khi đối thủ là Thái Lan. "Voi chiến" vẫn chứng minh đẳng cấp của đội bóng hàng đầu khu vực khi đánh bại Việt Nam 2-0 để sớm giành vé vào chung kết.

Trận thua Philippines ở lượt cuối vòng bảng không phản ánh đúng sức mạnh của Thái Lan khi HLV chủ động xoay tua đội hình nhằm giữ sức cho trận đấu quan trọng nhất.

Nếu Indonesia sở hữu lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt tại Gelora Bung Karno, Thái Lan lại có kinh nghiệm vượt trội ở những trận chung kết. Những cầu thủ giàu bản lĩnh như Chanathip, Sarach hay Tom Bihr sẽ là điểm tựa quan trọng của đội khách.

Indonesia (áo đỏ) thắng khó tin Bangladesh ở trận cầu tranh cãi - Ảnh: PSSI

Cuộc chiến ở khu vực giữa sân được dự báo sẽ quyết định cục diện trận đấu. Indonesia cần tận dụng tốc độ và sức ép tấn công, trong khi Thái Lan có thể chờ đợi những khoảng trống để phản công.

Với tính chất của một trận chung kết, màn so tài giữa Indonesia và Thái Lan hứa hẹn sẽ diễn ra căng thẳng, nơi chỉ một khoảnh khắc tỏa sáng có thể định đoạt chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

Trận chung kết Indonesia vs Thái Lan diễn ra vào lúc 20h00 ngày 5/10, trên SVĐ Gelora Bung Karno, Jakarta (Indonesia).

Đội hình dự kiến Indonesia vs Thái Lan

Indonesia: Paes, Verdonk, Diks, Baggott, Hubner, Tjoe-A-On, Lee Baker, Pelupessy, Jenner, Romeny, James.

Thái Lan: Patiwat Khammai; Suphanan Bureerat, Manuel Tom Bihr, Nattapong Sairiya, Nicholas Mickelson; Sarach Yooyen, Peeradon Chamratsamee; Supachok Sarachat, Chanathip Songkrasin, Teerasak Poeiphimai; Jude Soonsup-Bell.

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