“Săn vé giá rẻ không còn là chuyện thử vận may nếu bạn biết đúng cách”, tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Which? của Anh nhận định.

Theo Which?, du khách nên dùng các trang web so sánh giá trước khi quyết định đặt ngay hay chờ ưu đãi tốt hơn. Tổ chức này đã đánh giá nhiều công cụ dựa trên khảo sát hàng nghìn du khách và các phương pháp phân tích độc lập.

Săn phòng khách sạn

Which? cho rằng Kayak, Trivago và Skyscanner là 3 công cụ so sánh giá hiệu quả nhất khi tìm khách sạn giá rẻ. Tuy nhiên, các trang này không thể kiểm chứng chất lượng từng website đặt phòng mà họ gợi ý.

Vì thế, sau khi tham khảo giá, du khách nên đặt trực tiếp với khách sạn. Nhiều khách sạn sẵn sàng giảm giá thêm hoặc tặng ưu đãi khi khách gọi điện trao đổi trực tiếp.

Du khách nên sử dụng các trang web so sánh giá trước khi đặt vé máy bay, phòng khách sạn. Ảnh: Which?

Săn vé máy bay

Mỗi công cụ so sánh giá vé máy bay đều có ưu - nhược điểm riêng. Which? khuyến nghị du khách kết hợp Google Flights, Kayak và Skyscanner để kiểm tra chéo giá vé.

Google Flights và Kayak thường hiển thị cảnh báo về thời điểm đặt vé tối ưu. Trong khảo sát của Which?, Google Flights được đánh giá cao nhất nhờ bộ lọc linh hoạt, khả năng gợi ý điểm đến giá rẻ và tùy chọn loại bỏ các kết quả không bao gồm hành lý ký gửi.

Với Skyscanner, người dùng chỉ cần nhập điểm đi - đến và thời gian dự kiến, công cụ sẽ đưa ra giá trung bình và thời điểm mua rẻ nhất, thậm chí gợi ý các chuyến bay có lượng phát thải CO2 thấp. Tuy nhiên, du khách nhận xét giá hiển thị đôi khi chưa thật sự chính xác, dù không chênh lệch quá nhiều so với thực tế.

Kayak nổi bật với tính năng dự đoán khả năng giảm giá và gửi thông báo khi vé hạ giá.

Cuối cùng, Các chuyên gia của Which? nhấn mạnh: luôn kiểm tra giá trực tiếp với hãng bay và đặt vé qua hãng khi có thể. Điều này giúp hành khách giảm thiểu rủi ro nếu cần thay đổi hoặc điều chỉnh lịch trình.

Khánh Linh