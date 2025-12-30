Với sự kiện này, TV360 giúp người hâm mộ trong nước theo dõi trọn vẹn hành trình bóng đá Việt Nam tại đấu trường châu Á trên một nền tảng duy nhất.

Theo sát hành trình của bóng đá Việt Nam

Theo công bố của TV360, nền tảng là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu quyền truyền thông và khai thác phát sóng toàn bộ hệ thống giải đấu thuộc AFC trong giai đoạn 2026 - 2029. Gói quyền truyền thông và khai thác phát sóng bao phủ đầy đủ các cấp độ, từ đội tuyển quốc gia nam, nữ, các đội tuyển trẻ, futsal cho đến các giải đấu cấp câu lạc bộ châu Á.

TV360 là nền tảng phát sóng chính thức phát sóng AFC, sở hữu quyền truyền thông và khai thác đồng bộ giúp TV360 theo sát hành trình của bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục một cách xuyên suốt, thay vì chỉ phát sóng rời rạc từng giải đấu. Đây là nền tảng quan trọng để người hâm mộ có thể theo dõi đầy đủ quá trình chuẩn bị, thi đấu và phát triển của các đội tuyển Việt Nam trong dài hạn.

TV360 sở hữu bản quyền AFC, mang đến cho người hâm mộ Việt Nam trải nghiệm theo dõi trọn vẹn bóng đá châu Á trên nền tảng số ổn định

Theo dõi trọn vẹn hành trình bóng đá Việt Nam tại đấu trường châu Á

Trong hệ thống giải đấu do TV360 phát sóng có nhiều sân chơi gắn liền với hành trình của bóng đá Việt Nam, từ đội tuyển quốc gia nam, nữ đến các đội U23, U20, U17 và futsal. Ở cấp độ câu lạc bộ, các giải đấu hàng đầu châu lục như AFC Elite, AFC Champions League Two và AFC Women’s Champions League cũng được phát sóng đầy đủ.

Nhờ quyền truyền thông và khai thác phát sóng đồng bộ, hành trình của bóng đá Việt Nam tại châu Á được phản ánh một cách xuyên suốt, từ quá trình chuẩn bị, thi đấu cho đến những cột mốc quan trọng ở từng cấp độ. Điều này giúp người hâm mộ không chỉ theo dõi kết quả từng trận đấu, mà còn nhìn thấy bức tranh tổng thể về sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong khu vực.

Từ phát sóng trận đấu đến trải nghiệm đồng hành cùng người hâm mộ

Bên cạnh việc phát sóng các trận đấu chính thức, TV360 mở rộng nội dung theo hướng đồng hành cùng đội tuyển và người hâm mộ. Các nội dung bên lề, hậu trường, quá trình tập luyện và sinh hoạt của đội tuyển được khai thác nhằm mang đến góc nhìn gần gũi hơn về bóng đá chuyên nghiệp.

Trên nền tảng số, TV360 tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ trải nghiệm như xem tivi xem bóng đá trực tiếp, xem lại, tua lại các tình huống quan trọng, theo dõi diễn biến theo thời gian thực và tham gia bình luận trực tiếp.

Với việc sở hữu quyền truyền thông và khai thác phát sóng AFC giai đoạn 2026 - 2029, TV360 đang từng bước đưa bóng đá Việt Nam đến gần hơn với người hâm mộ trong nước. Không chỉ dừng ở việc phát sóng các trận đấu, nền tảng này còn tạo ra trải nghiệm theo dõi liền mạch và đồng hành dài hạn, góp phần lan tỏa tình yêu bóng đá và kết nối cộng đồng người hâm mộ Việt Nam với đấu trường châu Á.

Phương Dung