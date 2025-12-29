Mới đây, fanpage của AFC đăng tải đoạn clip buổi tập của đội U23 Việt Nam, đồng thời đưa ra bình luận bằng tiếng Việt: "U23 Việt Nam và Vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026: không đùa được đâu!".

Việc AFC đánh giá cao với U23 Việt Nam là dễ hiểu, khi trong quá khứ, đội bóng áo đỏ từng xếp vị trí Á quân tại VCK U23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc). Ở kỳ gần nhất, U23 Việt Nam cũng vào tới tứ kết giải đấu châu lục.

U23 Việt Nam vừa giành HCV SEA Games. Ảnh: S.N

Đáng chú ý, trong một bài viết của mình, AFC nhận định U23 Việt Nam "có khả năng vô địch". AFC xếp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik chung với nhóm đội mạnh hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia...

Như để chứng minh cho những đánh giá của mình, AFC đăng tải trận chung kết đáng nhớ giữa Việt Nam và Uzbekistan tại VCK U23 châu Á 2018, đồng thời dành nhiều lời khen ngợi về hành trình lịch sử của thầy trò ông Park Hang Seo năm đó.

Về phần mình, tiền vệ Khuất Văn Khang tự tin vào khả năng đi sâu tại giải của U23 Việt Nam, anh nói: "U23 Việt Nam đặt mục tiêu cao nhất, cố gắng thi đấu thật tốt để tiến sâu tại giải. Hai năm trước, U23 Việt Nam vào tới tứ kết và lần này, chúng tôi chắc chắn nỗ lực hướng tới mục tiêu cao hơn”.

Các cầu thủ đang tích cực tập luyện tại Qatar. Ảnh: VFF

Trong khi đó HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh: "U23 Việt Nam phải tiếp tục thi đấu tốt ở những giải đấu đỉnh cao hơn. Tại VCK U23 châu Á sắp tới ở Saudi Arabia, các đối thủ mạnh hơn rất nhiều, vì vậy chúng tôi cần cải thiện những điểm còn hạn chế".

Hiện tại, U23 Việt Nam đang tập huấn tại Qatar. Đình Bắc và các đồng đội có trận giao hữu với U23 Syria trước khi di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 1/1/2026, chính thức bước vào chiến dịch VCK U23 châu Á 2026.

Tại vòng bảng, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.