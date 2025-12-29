Theo đó, TV360 là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu quyền truyền thông và khai thác phát sóng các giải đấu thuộc AFC ở nhiều cấp độ: đội tuyển, trẻ, nữ, futsal và cấp CLB. Nền tảng này đồng hành trọn vẹn cùng bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu Á, giúp người hâm mộ thoải mái theo dõi mà không bỏ lỡ bất kỳ hành trình nào.

Như vậy, ngay tại VCK U23 châu Á 2026 sắp diễn ra tại Saudi Arabia, người hâm mộ có thể theo dõi và cổ vũ trực tiếp U23 Việt Nam thi đấu. Tại giải đấu này, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik lần lượt gặp U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.

U23 Việt Nam sắp bước vào chiến dịch VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: S.N

Sau VCK U23 châu Á 2026, những giải đấu như VCK Asian Cup 2027, giải vô địch nữ châu Á 2026, giải vô địch futsal châu Á... cũng hứa hẹn hấp dẫn.

Thỏa thuận giữa TV360 và AFC còn bao gồm danh mục đầy đủ các giải đấu dành cho nữ, trẻ và futsal: vòng loại cuối Olympic Los Angeles 2028 môn bóng đá nữ khu vực châu Á, VCK U20, U17 nam và nữ giai đoạn 2026 - 2028.

Ngoài ra, các giải đấu cấp CLB hàng đầu của AFC, bao gồm AFC Champions League Elite, AFC Champions League Two, AFC Champions League nữ cũng được nền tảng trên phát sóng, bắt đầu từ giữa mùa giải 2025/26 đến hết mùa 2028/29.