Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đồng USD ngày hôm nay (18/8) là 25.245 đồng/USD, giảm 4 đồng so với phiên giao dịch cuối tuần trước.

Áp dụng biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong ngày hôm nay với tỷ giá trần là 26.507 đồng/USD và tỷ giá sàn là 23.983 đồng/USD.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng được điều chỉnh giảm 4 đồng ở cả chiều mua và bán, về mức 24.033-26.457 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD hôm nay ghi nhận một phiên tăng khá mạnh, lên mức cao kỷ lục mới.

Tại chiều bán ra, giá USD tại nhiều ngân hàng đã cán mốc 26.470 đồng/USD, mức cao nhất từ trước đến nay.

Cụ thể, so với phiên giao dịch cuối tuần qua, giá USD chiều nay (18/8) tại Vietcombank tăng 30 đồng ở cả chiều mua và bán, nâng giá USD mua vào tiền mặt lên mức 26.080 đồng/USD, còn giá bán ra là 26.470 đồng/USD.

Giá USD tại VietinBank tăng lên mức 26.107-26.467 đồng/USD (mua - bán), tăng 20 đồng ở cả chiều mua và bán ra.

Giá USD ngân hàng cao nhất từ trước đến nay. Ảnh: Nam Khánh

Tương tự, giá đồng bạc xanh tại BIDV cũng tăng 30 đồng ở cả 2 chiều, lên mức 26.110-26.470 đồng/USD (mua - bán).

Không chỉ ngân hàng quốc doanh, các ngân hàng thương mại tư nhân cũng đồng loạt nâng giá USD lên mức cao kỷ lục.

Techcombank tăng 22 đồng ở chiều mua và 21 đồng ở chiều bán, giao dịch giá USD mua vào tiền mặt ở mức 26.092 đồng/USD, giá bán ra là 26.486 đồng/USD.

Sacombank cũng tăng giá USD lên 26.101-26.461 đồng/USD (mua - bán), đắt hơn 21 đồng ở cả chiều mua và bán.

Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do ít biến động. Đồng USD tự do hôm nay được mua - bán tại các điểm giao dịch trong vùng giá 26.480-26.550 đồng/USD, không đổi so với phiên trước.

Trên thị trường thế giới, giá USD được điều chỉnh tăng nhẹ.

Chỉ số US Dollar Index (thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác) vào lúc 15h46' ngày 18/8 (giờ Việt Nam) ở mức 97,95 điểm, tăng 0,1% so với phiên liền trước.

Đồng USD biến động nhẹ khi giới đầu tư đang theo dõi cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, đồng thời chờ đợi thông tin từ Hội nghị chuyên đề Jackson Hole để tìm thêm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).