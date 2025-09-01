Đài RT ngày 31/8 cho biết, tỷ phú Elon Musk mới đây đã lên tiếng cảnh báo châu Âu có thể "chết dần" nếu không giải quyết được các vấn đề nhân khẩu học bằng cách gia tăng tỷ lệ sinh.

"Trừ khi tỷ lệ sinh ít nhất trở lại mức thay thế, châu Âu sẽ không còn tồn tại", ông Musk cho biết.

Tỷ phú công nghệ Mỹ sau đó lấy dẫn chứng từ báo cáo của Scotland cho thấy, tỷ lệ tử vong cao hơn 34% so với tỷ lệ sinh trong nửa đầu năm 2025. Ông Musk nhận định, các cặp đôi ở châu Âu cần đạt được tỷ lệ sinh thay thế ở mức trung bình 2,1 trẻ trên mỗi phụ nữ để có thể tự duy trì dân số.

Trước đó, ông Musk từng khẳng định, so với sự biến đổi khí hậu, tỷ lệ sinh thấp "là nguy cơ lớn hơn nhiều đối với nhân loại".

Tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk. Ảnh: NYT

Tuy vậy, một số nghiên cứu gần đây cho thấy, mức thay thế có thể là chưa đủ với một số quốc gia châu Âu và ngưỡng sống còn thực tế phải ở gần mức 2,7 trẻ trên mỗi phụ nữ.

Báo cáo của Cơ quan Thống kê quốc gia Anh (ONS) tiết lộ, tỷ lệ sinh tại Anh và Xứ Wales đã giảm xuống còn 1,4 trẻ trên mỗi phụ nữ vào năm 2024, trong khi tỷ lệ này ở Scotland chỉ đạt 1,3 và tất cả đều thấp hơn mức thay thế rất nhiều. Trong Liên minh châu Âu (EU), tỷ lệ sinh đã liên tục giảm trong nhiều năm, chạm mức thấp kỷ lục 1,4 trẻ trên mỗi phụ nữ vào năm 2023.

Theo RT, tình trạng sụt giảm tỷ lệ sinh cũng là một thách thức lớn với Nga. Cơ quan thống kê Rosstat chỉ ra rằng, nước này chỉ ghi nhận 1,2 triệu ca sinh trong năm 2024, mức thấp nhất kể từ năm 1999, tương ứng với tỷ lệ 1,4 trẻ trên mỗi phụ nữ.

Tỷ phú Musk là người ủng hộ mạnh mẽ các chính sách tăng cường tỷ lệ sinh trên toàn cầu và đã đóng góp hàng triệu USD cho các nghiên cứu về khả năng sinh sản. Nhà sáng lập SpaceX cũng là người sinh nhiều con (14 người con).