Khi nhắc đến Ted Turner, công chúng thường nhớ đến một doanh nhân táo bạo, người sáng lập CNN và Turner Broadcasting System (TBS), đồng thời là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất ngành truyền thông Mỹ.

Tuy nhiên, phía sau hình ảnh của một “ông trùm” truyền hình toàn cầu, Ted Turner là một người cha mẫu mực, nghiêm khắc dạy con, hướng các con theo đuổi các hoạt động bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên.

Dù mỗi người theo đuổi một con đường riêng, 5 người con: Laura, Teddy, Rhett, Beau và Jennie đều có chung mối quan tâm sâu sắc tới môi trường.

Sau khi Ted Turner qua đời ở tuổi 87 vào ngày 6/5, các con là những người sẽ tiếp tục gìn giữ và phát triển di sản mà ông để lại, theo People.

Tỷ phú Ted Turner cùng các con cháu trong lễ vinh danh ông, gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood vào ngày 7/4/2004. Ảnh: People

Laura Turner Seydel

Laura Turner Seydel là con gái đầu lòng của Ted Turner và người vợ đầu Julia Gale Nye. Ngay từ nhỏ, cô đã được nuôi dưỡng trong tình yêu thiên nhiên bởi cha, bà và cụ của mình.

Laura từng chia sẻ rằng cha cô luôn khuyến khích các con theo đuổi điều mình yêu thích nhưng phải làm bằng tất cả sự nghiêm túc và trách nhiệm.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Oglethorpe năm 1986, Laura gia nhập Greenpeace và nhanh chóng xác định sẽ dành cuộc đời mình cho các hoạt động bảo vệ môi trường.

“Tinh thần bảo vệ môi trường đã ăn sâu vào con người tôi. Cha dạy chúng tôi phải hành động thay vì chờ đợi người khác làm hộ", cô từng nói.

Trong nhiều năm qua, Laura đã hỗ trợ hàng loạt tổ chức môi trường lớn, trong đó có quỹ Captain Planet do chính Ted Turner sáng lập. Cô cũng thành lập Chattahoochee Riverkeeper nhằm bảo vệ dòng sông gần nhà tại Atlanta và sau đó tiếp tục xây dựng tổ chức Mothers & Others For Clean Air để nâng cao nhận thức về ô nhiễm không khí.

Laura và chồng Rutherford đã kết hôn hơn 30 năm và có chung 3 người con.

Robert Edward “Teddy” Turner

Robert Edward “Teddy” Turner là con trai thứ hai của tỷ phú. Dù sinh ra trong gia đình giàu có, Teddy cho biết tuổi thơ của anh khá giản dị và luôn tuân thủ kỷ luật.

Anh từng kể rằng cha mình lái một chiếc xe bình dân, không nuông chiều con cái và luôn đề cao tính tự lập.

"Mọi người nghĩ tôi lớn lên trong giàu sang. Không phải vậy! Tuổi thơ của tôi rất khắc khổ. Tôi không có xe đạp hay dàn âm thanh. Cha tôi lái một chiếc ô tô tiết kiệm. Ngày tôi tốt nghiệp đại học, ông cho tôi 2 tuần để dọn đồ ra khỏi nhà. Ông dạy chúng tôi tính tự lập", anh kể.

Sau khi theo học tại The Citadel – trường quân sự danh tiếng ở Nam Carolina – Teddy làm việc trong lĩnh vực truyền thông.

Hiện Teddy dành thời gian cho công ty Turner Enterprises do cha thành lập và tham gia hội đồng quản trị của nhiều tổ chức.

Rhett Turner

Rhett Turner là con trai đầu tiên của Ted Turner với người vợ thứ 2 Jane Shirley Smith. Anh được đặt tên theo nhân vật Rhett Butler trong bộ phim yêu thích của Ted Turner - Cuốn theo chiều gió.

Tuổi thơ của Rhett gắn liền với những chuyến câu cá, hoạt động hướng đạo và các công việc mùa hè tại trang trại của gia đình. Ted Turner luôn muốn các con hiểu giá trị lao động thay vì sống dựa vào sự giàu có.

Sau khi học tại The Citadel và làm việc cho CNN tại Mỹ lẫn Nhật Bản, Rhett phát hiện niềm đam mê đặc biệt với nhiếp ảnh và điện ảnh.

Anh tiếp tục đi học và sau này lập công ty chuyên sản xuất phim tài liệu.

Beau Turner

Reed Beauregard “Beau” Turner là người con trai thứ 2 của Ted Turner và Jane Shirley Smith. Giống các anh chị em, Beau lớn lên trong môi trường gần gũi thiên nhiên và được cha dạy về trách nhiệm bảo vệ môi trường từ rất sớm.

Anh cho biết cha luôn nhấn mạnh 2 điều: tinh thần làm việc chăm chỉ và trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng.

“Cha tôi thường nói hãy cho đi đến khi cảm thấy đau”, Beau từng chia sẻ.

Khi trưởng thành, Beau tham gia nhiều quỹ và tổ chức bảo tồn động vật hoang dã.

Anh sáng lập trung tâm nhằm giúp trẻ em tham gia hoạt động ngoài trời và tăng kết nối với thiên nhiên, động vật hoang dã. Thông qua các hoạt động giáo dục và trải nghiệm thực tế, Beau mong muốn thế hệ trẻ hiểu được giá trị của môi trường và động vật hoang dã giống như cách cha anh từng làm với các con mình.

Jennie Turner Garlington

Jennie là con út của Ted Turner và Jane Shirley Smith. Cô nhớ về tuổi thơ với những trận bóng chày, các chuyến đi thuyền buồm và những ngày rong chơi ngoài thiên nhiên cùng anh chị em.

Gia đình Turner dù nổi tiếng nhưng sống khá giản dị.

"Chúng tôi mặc lại quần áo cũ của nhau, đi chung xe đến trường với lũ trẻ trong khu phố. Cha tôi lái một chiếc Toyota nhỏ và cả nhà chen chúc trong đó. Cha mẹ tôi rất gắn bó với tuổi thơ của chúng tôi. Việc cha nổi tiếng dường như rất bình thường", Jennie

Khi Jennie và các anh chị em bước vào tuổi thiếu niên, gia đình chuyển đến Hope Plantation gần Jacksonboro, Nam Carolina với hy vọng dành nhiều thời gian ngoài thiên nhiên hơn thay vì ở trung tâm thương mại hay xem TV.

"Chúng tôi câu cá, đi thuyền, cưỡi ngựa, đuổi bắt rắn, bị ong đốt và chơi ngoài trời cả ngày đến giờ ăn tối. Cha luôn khiến mọi thứ thú vị. Chúng tôi nuôi gấu đen và báo sư tử ở trang trại, thậm chí còn bơi cùng gấu khi chúng còn nhỏ", cô kể lại.

Khi trưởng thành, Jennie thừa hưởng tình yêu thiên nhiên từ cha và dành cuộc đời cho công việc bảo tồn môi trường.

Dù được biết đến nhiều nhất với vai trò người sáng lập CNN, Ted Turner luôn xem bảo tồn thiên nhiên là một phần quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Ngày nay, 5 người con của tỷ phú đang tiếp tục di sản ấy theo những cách khác nhau.