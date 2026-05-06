Nữ tỷ phú tự thân Sara Blakely (hiện 55 tuổi) có tài sản ước tính 1,3 tỷ USD theo Forbes, là người sáng lập thương hiệu Spanx đình đám. Sara lớn lên ở Clearwater, Florida (Mỹ) trong một gia đình mẹ là nghệ sĩ và cha là luật sư.

Ngay từ khi còn nhỏ, Sara đã được nuôi dạy trong một môi trường khuyến khích sự dũng cảm và tinh thần dám thử. Chính những bài học từ gia đình, đặc biệt là từ người cha, đã góp phần định hình tư duy thành công của bà ngày hôm nay.

Nữ tỷ phú tự thân Sara Blakely có tài sản ước tính 1,3 tỷ USD. Ảnh: Variety

Bài học trên bàn ăn của cha

Trong nhiều gia đình, bữa tối là lúc cha mẹ hỏi con những câu quen thuộc như: “Hôm nay con vui nhất vì điều gì?” hay “Con học được gì ở trường?”. Nhưng với bà Sara, tuổi thơ lại gắn liền với một câu hỏi hoàn toàn khác: “Tuần này con đã thất bại gì?”.

Từng chia sẻ tại một sự kiện của Network for Teaching Entrepreneurship ở New York, Sara kể lại rằng cha bà luôn khuyến khích hai anh em nhìn thẳng vào những lần vấp ngã.

Mỗi khi bà thử sức ở điều gì đó và không thành công, thay vì tỏ ra thất vọng, cha bà lại vui vẻ "đập tay chúc mừng". Ngược lại, nếu 1 tuần trôi qua mà không có thất bại nào, cha bà thậm chí còn tỏ ra không hài lòng.

Chính truyền thống tưởng chừng kỳ lạ ấy đã giúp Sara thay đổi hoàn toàn cách nhìn về thất bại. Với bà, thất bại không còn là kết quả tệ hại cần né tránh, mà là dấu hiệu của việc dám thử và dám bước ra khỏi vùng an toàn.

“Thất bại đối với tôi là khi không dám thử, chứ không phải là kết quả”, bà chia sẻ.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi Sara bước vào con đường kinh doanh. Không có nền tảng trong lĩnh vực thời trang, cũng chưa từng học qua bất kỳ lớp kinh doanh nào, việc bà xây dựng Spanx là một quyết định đầy rủi ro. Tuy nhiên, thay vì để nỗi sợ chi phối, bà chọn cách tin vào ý tưởng của mình và tiến về phía trước.

Với số vốn ban đầu chỉ 5.000 USD, Sara đã dành 2 năm để nghiên cứu, đăng ký sáng chế, tìm kiếm nhà sản xuất và phát triển sản phẩm. Thành công của Spanx sau đó đã chứng minh cho niềm tin và sự kiên trì của bà.

Năm 2012, Sara được Forbes vinh danh là nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới ở tuổi 41. Cùng năm, bà cũng góp mặt trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất do Time Magazine bình chọn, theo Business Insider.

Theo Sara, rào cản lớn nhất đối với nhiều doanh nhân không phải là thiếu ý tưởng hay nguồn lực, mà chính là nỗi sợ thất bại.

Nữ tỷ phú tự thân Sara Blakely cùng chồng và 4 người con. Ảnh: Instagram/Sarablakely

Nối tiếp truyền thống câu hỏi trong bữa ăn

Không chỉ dừng lại ở bản thân, Sara đang truyền lại những bài học quý giá này cho thế hệ tiếp theo. Là mẹ của 4 người con, bà bắt đầu áp dụng “truyền thống bàn ăn” của cha mình với con cái.

“Tôi thường hỏi con: ‘Tuần này con đã thử làm điều gì mà có thể thất bại chưa?’”, bà cho biết.

Dù thừa nhận rằng khái niệm này vẫn còn khá khó hiểu đối với trẻ nhỏ, Sara vẫn kiên trì nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ghi nhận nỗ lực thay vì chỉ tập trung vào kết quả.

Dù là trên sân bóng hay trong lớp học, bà luôn khuyến khích con dám thử và học hỏi từ những điều chưa làm tốt.

Theo Sara, một trong những nguyên tắc quan trọng trong việc nuôi dạy con cái là không nên chỉ khen ngợi bản thân đứa trẻ, mà cần đề cao sự cố gắng. Chính cách tiếp cận này sẽ giúp trẻ phát triển tư duy tích cực, sẵn sàng đối mặt với thử thách và không sợ thất bại.