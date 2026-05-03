Dù sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất thế giới, Phoebe Gates - con gái út của tỷ phú công nghệ Bill Gates - đang nỗ lực xây dựng sự nghiệp riêng bằng một startup kết hợp trí tuệ nhân tạo và thời trang, đồng thời khẳng định cô không muốn thành công chỉ nhờ danh tiếng của cha.

Khởi nghiệp không dùng tiền của cha

Sinh ra trong gia đình tỷ phú đồng nghĩa với việc Phoebe Gates (sinh năm 2002) luôn đối mặt với những đánh giá khắt khe từ công chúng. Cô từng thừa nhận mình là một "nepo baby" (thuật ngữ dùng để chỉ những người có lợi thế nhờ xuất thân giàu có hoặc nổi tiếng).

Cô chia sẻ về những nỗi bất an của mình khi bị coi là con cưng của giới thượng lưu. Cô thường cảm thấy áp lực vì mọi người cho rằng thành công của mình sẽ luôn gắn với gia đình. Tuy nhiên, chính điều đó khiến cô càng quyết tâm xây dựng một công ty có giá trị thực sự.

Phoebe Gates sáng lập Phia, một startup công nghệ hướng tới việc thay đổi cách người trẻ mua sắm thời trang trực tuyến, theo People.

Ý tưởng về Phia xuất hiện khi Phoebe còn học tại Stanford. Trong thời gian sống ở ký túc xá, cô và bạn học Sophia Kianni thường mất nhiều thời gian tìm kiếm quần áo, trên nhiều website để so sánh giá.

Từ trải nghiệm đó, hai người nhận ra việc mua sắm online thiếu công cụ giúp người dùng biết liệu họ đang trả đúng giá hay không. Phia ra đời với mục tiêu giải quyết vấn đề này bằng công nghệ.

Startup bắt đầu được phát triển từ năm 2024 và nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới đầu tư công nghệ.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là Phoebe Gates không nhận vốn đầu tư từ cha mình khi bắt đầu dự án. Trong các cuộc phỏng vấn với báo chí quốc tế, cô cho biết muốn công ty của mình được đánh giá dựa trên sản phẩm và thị trường, thay vì danh tiếng gia đình.

Theo Phoebe, cha mẹ cũng đặt ra một điều kiện khá rõ ràng: cô phải hoàn thành việc học trước khi dồn toàn lực cho startup. Năm 2024, cô tốt nghiệp đại học Stanford.

Bên cạnh việc khởi nghiệp Phia, Phoebe Gates còn tham gia nhiều dự án truyền thông dành cho giới trẻ. Cô đồng dẫn podcast The Burnouts, nơi chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp và những khó khăn của các doanh nhân trẻ.

Bạn trai áp lực khi gặp bố tỷ phú của bạn gái

Chuyện tình cảm của Phoebe Gates luôn thu hút sự chú ý của truyền thông. Trong các cuộc phỏng vấn, cô từng nhắc đến bạn trai, nhưng chỉ khoảng 3 người xuất hiện công khai bên cạnh cô.

Phoebe quen Chaz Flynn từ năm 15 tuổi khi cả hai học tại trường Lakeside ở Seattle. Họ từng hẹn hò trong thời gian đi học nhưng sau đó chia tay. Phoebe từng cho biết cô thích việc Flynn không dùng mạng xã hội vì điều này giúp mối quan hệ của họ được giữ kín.

Sau khi chia tay Flynn, Phoebe hẹn hò với Robert Ross, một người bạn học tại Đại học Stanford. Robert từng đăng ảnh chúc mừng sinh nhật cô với lời nhắn: “Chúc mừng sinh nhật người yêu tôi”. Mối quan hệ này thu hút nhiều chú ý trên mạng xã hội vì Robert là người da đen, dẫn đến một số bình luận mang tính phân biệt chủng tộc.

Phoebe Gates từng có thời gian hẹn hò với Arthur Donald - cháu trai của ca sĩ huyền thoại Paul McCartney . Ảnh: People

Sau đó, Phoebe có mối quan hệ với Arthur Donald - cháu trai của ca sĩ huyền thoại Paul McCartney. Tin đồn hẹn hò xuất hiện từ tháng 10/2023 khi cả hai đăng ảnh cùng nhau ở Paris. Đến tháng 6/2024, Phoebe công khai gọi Arthur là bạn trai trong bài viết về lễ tốt nghiệp tại Đại học Stanford. Tuy nhiên, cặp đôi chia tay vào đầu năm 2025.

Phoebe từng chia sẻ, việc hẹn hò không hề dễ dàng, bởi bạn trai thường cảm thấy căng thẳng khi gặp cha cô, theo Realestate. Cô từng đưa Arthur đến gặp cha tại biệt thự trị giá 63 triệu USD ở Washington (Mỹ). Điều này khiến anh khá lo lắng. Tuy nhiên, Phoebe lại thấy tình huống này khá buồn cười vì cho rằng cha mình khá vụng về trong giao tiếp xã hội.

Trong một cuộc phỏng vấn tháng 5/2025, cô chia sẻ về một ký ức buồn từ thời thơ ấu. Hồi đi học, trước khi quen Chaz, cô có một bạn trai. Cha lái xe đưa cô và bạn trai đến trường tham gia một buổi khiêu vũ. Trong lúc lái xe, cha đã gọi nhầm tên chàng trai ấy.

Hiện tại, Phoebe đã quay lại hẹn hò với Chaz Flynn. Cặp đôi xác nhận mối quan hệ vào tháng 12/2025 khi cô đăng bức ảnh hai người mặc trang phục dạ hội cùng nhau trên Instagram.

Tỷ phú Bill Gates có 3 người con với vợ cũ là Jennifer, Rory, và Phoebe. Theo danh sách tỷ phú thế giới năm 2025 của Forbes, Bill Gates hiện là người giàu thứ 13 toàn cầu, với giá trị tài sản ròng ước tính khoảng 102,2 tỷ USD.