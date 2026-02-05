Tử cung biến dạng thành hình trái tim - biến chứng từ u xơ tử cung

Theo chia sẻ, chị P.P.D (32 tuổi) phát hiện u xơ tử cung cách đây 3 năm nhưng chưa có chỉ định điều trị vì khối u còn nhỏ và không nằm ở vị trí bất lợi. Tuy nhiên, khi mang thai, khối u này tăng kích thước nhanh chóng do sự tác động của nội tiết tố. Trước nguy cơ khối u phát triển và gây khó khăn đến quá trình mang thai và sinh nở, chị D. quyết định lựa chọn BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh để theo dõi thai kỳ chuyên sâu.

Qua thăm khám và các phương tiện chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định sản phụ mang thai trên nền u xơ tử cung kích thước hơn 7cm kèm u nang buồng trứng. “Khối u xơ phát triển lớn, chèn ép khiến tử cung bị biến dạng rõ rệt và tiềm ẩn nhiều nguy cơ như dọa sinh non, ngôi thai bất thường, đau bụng kéo dài hoặc băng huyết sau sinh”, ThS.BS. CKI Đỗ Danh Trường (Khoa Sản Phụ khoa BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh) cho biết.

Chị D. được siêu âm kỹ lưỡng để đánh giá sự phát triển của khối u và những nguy cơ ảnh hưởng đến thai kỳ.

Trên cơ sở đó, ê-kíp sản khoa đã nhanh chóng xây dựng phác đồ theo dõi chặt chẽ cho thai phụ và thai nhi. Trong từng mốc siêu âm, bên cạnh việc đánh giá sự phát triển của thai nhi, bác sĩ còn đặc biệt chú trọng theo dõi diễn tiến của khối u xơ. Kích thước và mức độ chèn ép lên buồng tử cung, bánh nhau cũng như các cấu trúc lân cận được kiểm tra kỹ lưỡng nhằm sớm phát hiện những thay đổi bất thường có thể ảnh hưởng đến thai kỳ.

Song song với siêu âm định kỳ, chị D. cũng được theo dõi sát các dấu hiệu lâm sàng như đau bụng, căng tức vùng hạ vị, nguy cơ dọa sinh non hoặc thiếu máu do u xơ gây rong huyết. “Các xét nghiệm cần thiết được chỉ định phù hợp theo từng giai đoạn để đảm bảo tình trạng sức khỏe của mẹ luôn trong ngưỡng an toàn”, bác sĩ Trường cho hay.

Bên cạnh theo dõi y khoa, chị D. còn được các bác sĩ tư vấn kỹ về chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng trong suốt thai kỳ. Thai phụ được khuyến cáo nghỉ ngơi hợp lý, hạn chế vận động mạnh, tuân thủ lịch tái khám nghiêm ngặt và chủ động thông báo ngay cho bác sĩ khi xuất hiện các triệu chứng bất thường. Việc theo dõi sát sao ngay từ giữa thai kỳ được đánh giá là yếu tố quan trọng giúp kiểm soát tốt khối u, đồng thời tạo tiền đề cho quá trình sinh nở an toàn về sau.

Mẹ được tư vấn kỹ lưỡng về từng chỉ số và hướng dẫn chế độ sinh hoạt khoa học.

Phẫu thuật lấy thai thành công, bóc tách khối u ngay trong ca mổ

Khi thai đủ tháng, trước nguy cơ khối u xơ tiếp tục chèn ép và có thể gây biến chứng trong chuyển dạ, ê-kíp sản khoa quyết định chỉ định mổ lấy thai chủ động, đồng thời chuẩn bị phương án bóc tách u xơ ngay trong cùng một cuộc phẫu thuật.

Trong quá trình xử lý, các bác sĩ ghi nhận tử cung của sản phụ bị biến dạng rõ rệt do khối u xơ lớn, tạo hình ảnh bất thường như trái tim, đây là một tình trạng hiếm gặp trong thực hành sản khoa. Đặc biệt, khối u xơ có kích thước lớn nằm ở vị trí bất lợi nên gây khó khăn cho việc tiếp cận và xử trí.

Bằng kinh nghiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong ê-kíp, ca mổ được tiến hành thận trọng theo từng bước. Em bé nặng 3kg chào đời an toàn, cất tiếng khóc khỏe mạnh trong niềm vỡ òa của gia đình và đội ngũ y bác sĩ. Ngay sau đó, các bác sĩ tiếp tục bóc tách khối u xơ khỏi tử cung, kiểm soát tốt cầm máu và bảo tồn tối đa cấu trúc tử cung cho sản phụ.

Ê-kíp bóc u xơ tử cung ngay trong cuộc mổ lấy thai.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định. Sản phụ hồi phục tốt, không ghi nhận biến chứng sau mổ, em bé bú tốt và được theo dõi theo đúng phác đồ sơ sinh.

Theo bác sĩ Trường, u xơ tử cung trong thai kỳ là bệnh lý không hiếm nhưng những trường hợp khối u lớn gây biến dạng tử cung rõ rệt đòi hỏi phải được theo dõi và xử trí tại cơ sở y tế có chuyên môn sâu. “Việc theo dõi sát thai kỳ và lựa chọn thời điểm can thiệp phù hợp giúp giảm thiểu tối đa rủi ro, đồng thời đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé”, bác sĩ nhấn mạnh.

(Nguồn: BVĐK Hồng Ngọc)