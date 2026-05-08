Chiều 8/5, U17 nữ Nhật Bản có chiến thắng dễ dàng 5-0 trước U17 nữ Australia. Như vậy, đội bóng xứ mặt trời mọc toàn thắng cả 3 trận, giành 9 điểm tuyệt đối, đứng đầu bảng B. Australia xếp nhì với 4 điểm và trở thành đối thủ của U17 nữ Việt Nam tại tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026.

Theo lịch thi đấu, U17 nữ Việt Nam gặp Australia lúc 14h ngày 11/5. Đội chiến thắng sẽ có vé dự U17 nữ World Cup 2026. Với việc né được Nhật Bản, U17 nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử.

U17 nữ Việt Nam quyết tạo kỳ tích. Ảnh: VFF

Trước đó, U17 nữ Việt Nam lần đầu tiên vượt qua vòng bảng U17 nữ châu Á sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Myanmar. Đoàn quân của HLV Okiyama Masahiko khép lại vòng bảng với 4 điểm, đứng nhì bảng A nhờ hơn Thái Lan hiệu số bàn thắng bại. Nhằm động viên tàn đội, VFF thưởng nóng 500 triệu đồng.

“Có lẽ hai trận đấu trước quá căng thẳng nên các cầu thủ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, đội đoàn kết, mạnh mẽ hô hào nhau để giành chiến thắng chung cuộc. Kết quả cuối cùng rất quan trọng”, HLV Okiyama Masahiko nói về trận thắng Myanmar.