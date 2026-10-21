AFC vừa chính thức công bố lịch thi đấu tại Asian Cup 2027, như một sự khẳng định giải đấu vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.

Asian Cup 2027 diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 tại 3 thành phố tại Saudi Arabia gồm Riyadh, Jeddah và Khobar. Tại Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng với Hàn Quốc, UAE và Yemen.

Theo lịch thi đấu mới được AFC chốt lại, tuyển Việt Nam lần lượt gặp UAE vào lúc 20h30 ngày 11/1/2027, Hàn Quốc lúc 17h30 ngày 15/1 và Yemen lúc 20h30 ngày 20/1. Đây là khung giờ đẹp để theo dõi và cổ vũ thầy trò HLV Kim Sang Sik với người hâm mộ Việt Nam.

Việc AFC công bố lịch thi đấu không chỉ giúp các đội bóng có sự chủ động trong việc chuẩn bị, mà còn cho thấy BTC đang cố gắng tổ chức Asian Cup theo đúng kế hoạch ban đầu.

Tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu khó tại Asian Cup. Ảnh: V.A

Thời gian qua, tình hình an ninh đang diễn ra phức tạp tại Saudi Arabia. Theo một số nguồn tin, AFC có thể cân nhắc hoãn giải Asian Cup 2027 sang đầu năm 2028. Hoặc một phương án khác được tính đến là chuyển địa điểm đăng cai giải đấu sang một quốc gia có đủ điều kiện tổ chức như UAE, Qatar hay Trung Quốc.

Nhằm giúp tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho Asian Cup 2027, VFF tổ chức giải giao hữu quốc tế trong đợt FIFA Days tháng 11, diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Theo lịch thi đấu vừa được VFF chốt lại, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik gặp Đài Loan (Trung Quốc) ở trận ra quân ngày 11/11. Tiếp đó, Đài Loan (Trung Quốc) đối đầu Kyrgyzstan ngày 13/11, trước khi tuyển Việt Nam gặp Kyrgyzstan ở lượt trận cuối ngày 15/11.

Hai trận đấu sắp tới vào tháng 11 được xem là cơ hội để HLV Kim Sang Sik đánh giá lực lượng, thử nghiệm chiến thuật và giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm trước thềm giải đấu châu lục.