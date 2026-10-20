Asian Cup 2027 đứng trước khả năng lùi lịch vì những biến động ngoài ý muốn. Nếu điều đó xảy ra, tuyển Việt Nam có thêm thời gian, nhưng HLV Kim Sang Sik không thể đứng im.

Asian Cup hoãn cũng tốt

Asian Cup 2027 chưa có quyết định hoãn, nhưng khả năng giải đấu lùi sang năm 2028 đã được Chủ tịch LĐBĐ châu Á (AFC) đề cập trong bối cảnh bất ổn an ninh tại Saudi Arabia. Quyết định hoãn hay không hoãn Asian Cup 2027 có thể được đưa ra sau cuộc họp của AFC tại Nhật Bản vào ngày 21 và 22/10.

Nếu giải đấu phải lùi lịch, đó có thể là một quãng nghỉ được ví như “Cooling Break” rất cần thiết với tuyển Việt Nam và HLV Kim Sang Sik. Không phải vì chưa sẵn sàng mà bởi vẫn còn những việc chưa thể hoàn tất trong thời gian ngắn.

Tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều điều cần chỉnh sửa cho sân chơi lớn nhất châu lục

Một số cầu thủ cần thêm thời gian bình phục chấn thương, những gương mặt mới cần được kiểm tra năng lực và chứng minh khả năng hòa nhập. BHL cũng có thêm cơ hội theo dõi phong độ ở V-League, thử nghiệm nhân sự và đánh giá những phương án chơi bóng khác.

Với một đội bóng có phần bắt đầu… hơi cũ, từ cách chơi đến nhân sự như tuyển Việt Nam vừa được bộc lộ nhiều vấn đề sau FIFA ASEAN Cup, một khi giải đấu lớn nhất châu lục lùi lại chắc chắn rất đáng giá trong bối cảnh HLV Kim Sang Sik đang vội vã tìm liều thuốc đặc trị.

Tuyển Việt Nam và HLV Kim Sang Sik phải khác

Chuyển Asian Cup sang năm 2028, một khi xảy ra, giúp tuyển Việt Nam có thêm gần một năm chuẩn bị. Nhưng thêm thời gian không đồng nghĩa sẽ mạnh hơn.

Bởi nếu HLV Kim Sang Sik vẫn chỉ xoay quanh bộ khung cũ, chờ cầu thủ bình phục rồi lắp ghép đội hình như trước thì việc dời lịch có lẽ cũng chỉ là vô nghĩa.

Asian Cup dời lịch là điều tốt, nhưng cũng là thách thức không nhỏ cho HLV Kim Sang Sik

Nói điều này là vì những yêu cầu thay đổi vốn từng được đặt ra ở 2 năm về trước, ngay khi tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024. Tuy nhiên, từ đó đến nay vẫn chưa có nhiều biến chuyển. Thế nên hiện tại dẫu có thêm nhiều nhân tố mới hơn nhưng HLV Kim Sang Sik vẫn loay hoay với thách thức nâng tầm đội nhà.

Nói tóm lại, dời lịch Asian Cup có thể xảy ra chăng nữa cũng chỉ là yếu tố phụ. Còn điều quan trọng, một khi HLV Kim Sang Sik không tìm thêm được những con người mới để làm dày, tăng độ cạnh tranh ở những vị trí quan trọng, đồng thời xây dựng cho tuyển Việt Nam một lối chơi hứng khởi hơn thì việc lùi giải đấu lớn nhất châu lục sang năm 2028 cũng chẳng khác gì… câu giờ.

Vậy nên, với HLV Kim Sang Sik, điều cần chứng minh không phải có thể chuẩn bị cho tuyển Việt Nam trong bao lâu, mà là thay đổi được những gì trong khoảng thời gian đó mới quan trọng nhất.