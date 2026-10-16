AFC dự kiến có cuộc họp tại Tokyo (Nhật Bản) vào trung tuần tháng 10 để bàn về kế hoạch tổ chức Asian Cup 2027. Theo kế hoạch ban đầu, giải được tổ chức tại Saudi Arabia vào đầu tháng 1/2027, nhưng tình hình an ninh đang diễn ra phức tạp tại quốc gia đăng cai.

Ở cuộc họp sắp tới, không loại trừ khả năng, AFC có thể đưa ra quyết định hoãn giải Asian Cup 2027 sang đầu năm 2028. Hoặc một phương án khác được tính đến là chuyển địa điểm đăng cai giải đấu sang một quốc gia có đủ điều kiện tổ chức như UAE, Qatar hay Trung Quốc.

Asian Cup 2027 có nguy cơ hoãn. Ảnh: AFC

Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa cho biết tổ chức này đang theo dõi sát tình hình tại Saudi Arabia. Người đứng đầu AFC nói: "Tình hình trong khu vực có thể thay đổi rất nhanh, theo chiều hướng tốt hơn hoặc xấu đi, và vấn đề là phải xem điều gì sẽ xảy ra".

Như vậy, khả năng Asian Cup 2027 phải hoãn vẫn đang bỏ ngỏ. Trong trường hợp giải đấu phải lùi lại, thực tế tuyển Việt Nam có thể gặp nhiều... thuận lợi. Lý do bởi nếu Asian Cup 2027 vẫn diễn ra như kế hoạch ban đầu, HLV Kim Sang Sik không có lực lượng mạnh nhất, khi Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc đang điều trị chấn thương và cần 2-3 tháng mới hồi phục.

Bên cạnh đó, thời gian qua tuyển Việt Nam tham dự liên tiếp các giải đấu quốc tế, khiến cầu thủ bị quá tải, mất động lực. Việc Asian Cup hoãn cũng giúp HLV Kim Sang Sik có điều kiện tìm kiếm thêm nhân tố mới ở V-League. Như vậy, đội bóng của HLV Hàn Quốc có thể nâng cấp đội hình một cách chỉn chu hơn, trước khi bước ra sân chơi châu lục.

Tuyển Việt Nam có 2 trận giao hữu trong tháng 11. Ảnh: V.A

Về phía VFF, một lãnh đạo cho biết, tổ chức này chờ quyết định cuối cùng của AFC, đồng thời vẫn lên kế hoạch cho tuyển Việt Nam chuẩn bị cho giải đấu.

Theo đó, VFF tổ chức các trận đấu giao hữu quốc tế cho tuyển Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 11, diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Theo lịch thi đấu vừa được VFF chốt lại, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik gặp Đài Loan (TQ) ở trận ra quân ngày 11/11. Tiếp đó, Đài Loan (TQ) đối đầu Kyrgyzstan ngày 13/11, trước khi tuyển Việt Nam gặp Kyrgyzstan ở lượt trận cuối ngày 15/11.

Hai trận đấu sắp tới vào tháng 11 được xem là cơ hội để HLV Kim Sang Sik đánh giá lực lượng, thử nghiệm chiến thuật và giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm trước thềm giải đấu châu lục.

Tuyển Việt Nam hội quân ngày 9/11, sau khi vòng 7 V-League 2026/27 kết thúc. Trong những vòng đấu tới tại V-League, HLV Kim Sang Sik và các cộng sự trong Ban huấn luyện đánh giá phong độ các cầu thủ, từ đó lựa chọn lực lượng phù hợp cho đợt tập trung.