Hai trận giao hữu tháng 11 tới không chỉ giúp tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2027, mà còn là cơ hội giúp HLV Kim Sang Sik làm mới, tạo khác biệt.

Tháng 11 bận rộn

Tháng 11 tới, tuyển Việt Nam lần lượt gặp Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 11/11 và Kyrgyzstan (15/11) tại Ninh Bình. Đây là hai trận đấu quan trọng của thầy trò HLV Kim Sang Sik trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2027, đồng thời cũng là dịp cho vị thuyền trưởng giải quyết những hạn chế của đội bóng đỏ lộ ra ở ASEAN Cup và FIFA ASEAN Cup 2026.

HLV Kim Sang Sik đi tìm lời giải cho các vị trí còn thiếu hụt, đánh giá khả năng đáp ứng của những gương mặt ít được thi đấu và xác định phương án vận hành phù hợp cho tuyển Việt Nam khi đội hình không có đủ nhân sự tốt nhất.

Tuyển Việt Nam hội quân trở lại vào tháng 11, chuẩn bị cho chiến dịch Asian Cup 2027

Vì thế, mục tiêu của đợt tập trung tháng 11 không nên chỉ là tìm lại cảm giác chiến thắng. Ông Kim Sang Sik cần xác định những gương mặt đủ sức cạnh tranh vị trí, tìm phương án cho tuyến giữa và đánh giá khả năng vận hành của đội tuyển khi thiếu những cầu thủ chủ chốt.

Hai đối thủ với trình độ khác nhau cũng đem đến điều kiện để thuyền trưởng người Hàn Quốc kiểm tra, thử nghiểm những phương án, cách chơi mới cho tuyển Việt Na sau 2 năm dường như chưa có nhiều sự đột biến.

Cần HLV Kim Sang Sik 'làm mới'

Thách thức lớn nhất với HLV Kim Sang Sik lúc này không hẳn là thiếu cầu thủ, mà là khả năng điều chỉnh những lựa chọn đã trở nên quen thuộc sao cho mới mẻ hơn.

Thành công trước đây không bảo đảm cách làm cũ sẽ tiếp tục hiệu quả, nhất là khi tuyển Việt Nam đã bộc lộ hạn chế về chiều sâu và khả năng ứng biến trước những đối thủ đã quá hiểu mình.

Hy vọng HLV Kim Sang Sik có thể tìm ra những phương án tốt hơn cho tuyển Việt Nam nhằm hướng đến Asian Cup 2027

Thế nên, hai trận giao hữu là thời điểm thích hợp để ông Kim Sang Sik trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, kiểm tra những phương án nhân sự mới (đặc biệt ở tuyến giữa) và mạnh dạn thay đổi cách vận hành khi cần thiết. Đó không phải yêu cầu phải trẻ hóa đội hình ở tuyển Việt Nam hay cách mạng nhân sự bằng mọi giá, mà chỉ đơn giản tự làm mới mình sau chu kỳ thành công trước đó.

Tất nhiên, thử nghiệm không có nghĩa xem nhẹ kết quả. Nhưng nếu chỉ đánh giá thành công qua tỷ số, tuyển Việt Nam có thể thắng hai trận mà vẫn không tiến gần hơn tới lời giải cho những điểm yếu đã bộc lộ. Giá trị của giao hữu nằm ở việc sẽ rút ra được gì và điều chỉnh ra sao sau mỗi trận.

Asian Cup 2027 sẽ có sức ép lớn hơn nhiều so với sân chơi khu vực. Tuyển Việt Nam không thể chờ đến khi giải đấu bắt đầu mới tìm phương án thay thế trụ cột hoặc hoàn thiện cách chơi.

Vậy nên, dù hai trận giao hữu tháng 11 không thể quyết định thành bại ở Asian Cup, nhưng sẽ cho thấy HLV người Hàn Quốc có rút kinh nghiệm để tuyển Việt Nam bước vào giải đấu lớn nhất châu lục với sự tự tin cao hay không.