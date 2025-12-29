Live concert Về đây bốn cánh chim trời dự kiến diễn ra lúc 20h tối 28/12 tại Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội). Việc show diễn bị hủy vào phút cuối khiến hàng nghìn khán giả bức xúc.

Trong khi đó, nhiều văn nghệ sĩ sốc vì cảm xúc bị tổn thương, thiếu tôn trọng từ đơn vị tổ chức.

Nhạc sĩ Trần Tiến.

Nhạc sĩ Trần Tiến - 1 trong 4 gương mặt được vinh danh trong show diễn cùng vợ có mặt tại Hà Nội những ngày qua.

Ông trăn trở chuẩn bị kỹ lưỡng cho concert để tri ân 3 đàn anh, 3 "cánh chim trời" mình yêu quý: Nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn.

Đồng thời đây cũng "có thể là lần cuối cùng" đứng trên sân khấu lớn của Trần Tiến như lời ông chia sẻ trong buổi họp báo hồi tháng 10.

Trần Tiến tổn thương, chạnh lòng vì sự cố hủy show

Giữa khung cảnh ồn ào, bát nháo vì sự bức xúc của khán giả, có người đòi lại vé rồi lại thất vọng ra về sau những lời chia sẻ ngắn gọn từ ban tổ chức, nhạc sĩ Trần Tiến cũng lặng lẽ đứng một góc tại hiện trường.

Nhạc sĩ nói ông buồn, tiếc và ngậm ngùi vì sự cố nghề đáng tiếc những năm cuối đời.

"Tôi yêu khán giả của mình, những người chờ đợi để nhìn thấy Trần Tiến. Tôi ăn mặc đẹp để cho mọi người thấy Trần Tiến vẫn còn sống và sẵn sàng hát nếu còn người thích nghe. Nhưng tiếc là chuyện không thành nên thôi", ông bày tỏ.

Nhạc sĩ tự trào một cánh chim không thể làm nên mùa xuân. "Tôi nghĩ Trời cứu tôi vì chưa giã từ nhân dân được", ông cười buồn nói.

Trong giấc ngủ trưa, ông nằm mơ thấy nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nói đoạn, Trần Tiến ngẫu hứng hát:

“Tôi về thăm anh, trông người xanh xao, anh đâu có khỏe/ Anh ngồi ngu ngơ, trong chiều xanh mơ, bên thềm lá đổ/ Anh Trịnh công Sơn, uống rượu lên cơn nhé/ Buồn thì vẫn buồn, í a , cười thì vẫn cười/ Cười vẫn cười, í a, buồn thì vẫn buồn...".

Sau nỗi buồn, nhạc sĩ Trần Tiến chóng lấy lại tinh thần. Ông cùng người thân dạo phố cổ, thưởng thức đặc sản Hà thành sáng 29/12.

Chia sẻ với VietNamNet, người thân của nhạc sĩ Trần Tiến cho biết ông tổn thương, buồn bã vì vụ việc. Ông tiếc công sức, thời gian cho những ngày tập luyện, chắt chiu từng nốt nhạc, câu hát với ước muốn được thăng hoa trong 1 sân khấu đặc biệt.

Điều khiến ông chạnh lòng nhất không phải là tiền bạc hay danh tiếng mà là khán giả. Nhiều người đã lớn tuổi, di chuyển từ khắp mọi nơi đến chờ đợi để được nghe ông hát và kể chuyện nhưng cuối cùng không thể.

Dù tiếc nuối, theo Trần Tiến, đây cũng là lựa chọn cần thiết. Bởi trong một chương trình mà nghệ sĩ, nhạc công đều mang tâm lý nặng nề, mất cảm xúc vào đơn vị tổ chức thì dù có diễn, đêm nhạc cũng khó trọn vẹn.

"Cả cuộc đời, thăng trầm ông Tiến đã trải qua hết nên sự cố trên ông chỉ buồn thôi chứ chẳng khóc đâu. Sáng nay tâm trạng ông tốt hơn vẫn đi cà phê vỉa hè, ăn uống sinh hoạt bình thường và lại cười như trước nay", người thân nhạc sĩ nói.

Đơn vị tổ chức thiếu tôn trọng nghệ sĩ, khán giả

Phía Trần Tiến kể thêm, đơn vị tổ chức show vốn có nhiều điều tiếng trong giới làm nghề. Họ từng chậm trễ, không thanh toán thù lao cho nghệ sĩ ở một số chương trình trước, thậm chí phản ứng gay gắt ngược lại khi ê-kíp đòi quyền lợi chính đáng.

Trong đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời, các nghệ sĩ đều yêu cầu thanh toán từ 80% đến 100% thù lao trước giờ diễn để tránh chuyện không hay.

Tuy nhiên, đơn vị tổ chức có dấu hiệu không minh bạch, với các lời hứa hẹn mập mờ. Họ thông báo đã chuyển khoản, gửi màn ảnh "lệnh chuyển tiền thành công" nhưng nghệ sĩ vẫn không nhận được.

Theo phía các nghệ sĩ, ban tổ chức thiếu tôn trọng ê-kíp và khán giả.

Khi bị chất vấn, đơn vị tổ chức giải thích "chuyển từ tài khoản công ty nên phải chờ ngày làm việc tiếp theo". Phía Trần Tiến cho rằng đây là thủ đoạn nhằm đưa nghệ sĩ vô thế kẹt, buộc phải lên sân khấu diễn.

Ngoài ra, ban tổ chức show cũng có thông tin bất nhất trước thời điểm show diễn ra. Một mặt, đơn vị này gửi văn bản cho biết sẽ "tạm ngưng chương trình" nhưng cùng lúc lại đưa ra thông tin rằng có "lãnh đạo cấp cao của Chính phủ" tham dự, nhằm gây áp lực buộc nghệ sĩ phải tiếp tục biểu diễn.

Bên cạnh chuyện thù lao, đêm nhạc còn dính ồn ào liên quan tiền tác quyền. Đại diện gia đình nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn cùng Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã gửi văn bản yêu cầu thanh toán bản quyền, đồng thời cảnh báo có thể đề nghị ngưng chương trình nếu không thực hiện đúng quy định.

