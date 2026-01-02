Chúng tôi chưa nhận 1 đồng thù lao nào từ show "Về đây bốn cánh chim trời"

Chia sẻ với VietNamNet, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn cho biết những ngày qua, anh theo dõi thông tin về vụ việc hủy show Về đây bốn cánh chim trời có mình góp mặt.

Bên cạnh ý kiến đồng tình, anh nhận thấy có cả những tiêu cực, phê phán nghệ sĩ tham gia show. Trần Mạnh Tuấn buồn bã nói mấy chục năm làm nghề, lần đầu tiên anh vướng vào sự cố đáng tiếc.

Trần Mạnh Tuấn - 1 trong những nghệ sĩ tham gia show "Về đây bốn cánh chim trời" khẳng định chưa nhận được 1 đồng cát-sê nào từ BTC.

"Trên mạng đăng tải tin Trần Mạnh Tuấn đã nhận cọc thù lao 50% của show, thực tế đến giờ tôi không nhận được đồng nào. Tôi không biết những thông tin ấy từ đâu ra mà họ nói như đúng rồi", anh trầm ngâm.

Trần Mạnh Tuấn kể nhiều tháng đồng hành cùng show, chưa bao giờ anh thấy chuyện nghệ sĩ ký hợp đồng show với ban tổ chức lại khó khăn đến thế.

Tối 28/12, nhận được thông tin nhiều khán giả đã đến, Trần Mạnh Tuấn cùng vợ thay trang phục chỉnh tề, ngồi ô tô đến địa điểm tổ chức. Anh luôn hy vọng có thể được ra biểu diễn dù trong lòng đoán chắc "99% show sẽ bể".

Trưa ngày 2/1/2026, chia sẻ với VietNamNet, bà Ngà - vợ nhạc sĩ Trần Tiến cho biết theo thỏa thuận, ban tổ chức phải chuyển 50% tiền cát-sê trong hợp đồng cho nhạc sĩ Trần Tiến.

Tuy nhiên, phía nhạc sĩ cho biết thực tế ban tổ chức chỉ chuyển cho ông 30% rồi hứa hẹn nhiều lần. Số tiền này ông đã chuyển trả lại hết từ ngày 24/12 - cách thời điểm diễn ra show 4 ngày.

Nhạc sĩ Trần Tiến đã trả lại hết tiền cát-sê cho ban tổ chức trước 4 ngày show diễn ra.

“Anh Tiến bảo trả lại hết tiền vì quan điểm rất rõ ràng: 1 là nhận đủ sau show, còn không thì không nhận chứ không thích chuyện hứa hẹn, kỳ kèo như thế.

Vợ chồng tôi vẫn bay ra Hà Nội, tự túc mọi thứ, tập luyện với tinh thần sẵn sàng chờ đến ngày phục vụ khán giả. Hoàn toàn không có chuyện vì không nhận tiền mà hủy show”, vợ nhạc sĩ Trần Tiến cho hay.

Theo bà Ngà, việc khán giả phê phán nghệ sĩ “Có tiền mới hát” là không đúng vì thực tế nhiều nghệ sĩ đến với chương trình vì tâm huyết, tình cảm dành cho âm nhạc và chương trình.

Ca sĩ Hồng Nhung cũng chia sẻ trên trang cá nhân ngày 29/12/2025: "Tôi được biết không chỉ nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn mà nhiều người khác cũng ở cùng một hoàn cảnh như tôi dù có hợp đồng và những hứa hẹn “chắc nịch” qua các cuộc điện thoại và nhắn tin thì đến giờ phút này vẫn chưa nhận được 1 đồng tiền nào, kể cả chi phí cho việc di chuyển và ăn ở khách sạn cũng đều do chúng tôi tự lo. Để rồi sau khi đổ tâm huyết tập luyện, chúng tôi đành lại tự lo trở về".

Ngày 1/1, mạng xã hội lan truyền phần giao dịch chuyển khoản được cho là giữa bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Công ty Ngọc Việt và nhạc sĩ Vũ Quang Trung với 4 lần chuyển khoản tổng cộng số tiền là 356,5 triệu đồng. Vậy có thực là bà Hà đã chuyển khoản số tiền đặt cọc cát sê cho giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung? Nếu đúng số tiền ông Trung nhận được bây giờ khi huỷ show sẽ được giải quyết ra sao?, VietNamNet liên hệ với nhạc sĩ Vũ Quang Trung - Giám đốc âm nhạc chương trình Về đây bốn cánh chim trời và đặt vấn đề và nhận được phản hồi: Hiện cơ quan pháp luật đang điều tra về sự việc này nên tạm thời tôi chưa thể phát biểu trong thời gian này''.

Phóng viên liên hệ với NSƯT Vũ Thắng Lợi và NSND Tấn Minh song cả hai xin phép từ chối chia sẻ thời điểm này. NSND Tấn Minh mong chờ kết luận từ cơ quan điều tra để mọi thứ được rõ ràng rồi mới cân nhắc có lên tiếng phát ngôn hay không.

Ảnh, clip: NVCC