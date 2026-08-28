UAV Aksungur của Turkish Aerospace Industries vừa được công bố kế hoạch nâng cấp mạnh mẽ, đẩy tải trọng hữu ích từ hơn 750 kg lên 1.250 kg và thời gian bay liên tục từ hơn 50 giờ lên khoảng 60 giờ.

Những con số này không chỉ củng cố vị thế của Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực máy bay không người lái tầm trung - dài hạn (MALE - Medium-Altitude Long-Endurance), mà còn biến UAV Aksungur thành nền tảng đa nhiệm có khả năng tuần tra biển, tác chiến điện tử (EW) và tấn công chính xác trong thời gian dài, vượt xa nhiều đối thủ cùng phân khúc.

UAV Aksungur, trước đây còn được gọi là Anka-2, được phát triển trên nền tảng công nghệ của dòng Anka nhưng với thân cánh và hệ thống hạ cánh hoàn toàn mới.

Đây là máy bay không người lái chiến đấu hai động cơ, thuộc lớp Medium-Altitude Long-Endurance (MALE). Sải cánh rộng khoảng 24 mét, chiều dài thân 12,5 mét và chiều cao gần 3,84 mét mang lại diện tích cánh lớn, giúp tối ưu hóa lực nâng và tiết kiệm nhiên liệu.

Trọng lượng cất cánh tối đa đạt khoảng 3.300 kg. Hai động cơ turbodiesel TEI-PD170 do Thổ Nhĩ Kỳ tự phát triển cung cấp sức mạnh ổn định, cho phép máy bay hoạt động ở trần bay khoảng 12.200 mét.

Hệ thống này không chỉ đảm bảo độ tin cậy cao nhờ kiến trúc dư thừa hoàn toàn mà còn hỗ trợ hoạt động tự động toàn diện, bao gồm cả cất cánh và hạ cánh tự động.

Turkish Aerospace Industries (TAI) đã trình diễn một khái niệm tác chiến không quân mô-đun mới với UAV chiến đấu Aksungur mang theo hai UAV phản lực Super Simsek, nhấn mạnh nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc hướng tới các hệ thống máy bay không người lái tiêu hao, có thể triển khai linh hoạt cho các nhiệm vụ đánh lừa, tác chiến điện tử và tấn công. Nguồn ảnh: TAI/armyrecognition.com

Điểm nổi bật nhất của UAV Aksungur chính là sự kết hợp giữa thời gian bay siêu dài và khả năng mang tải lớn. Ở phiên bản hiện tại, máy bay có thể duy trì trên không hơn 50 giờ, đủ để thực hiện các nhiệm vụ tình báo, giám sát, trinh sát (ISR) liên tục ngày đêm mà không cần hạ cánh.

Tầm liên lạc đường thẳng đạt hơn 250 km, trong khi hệ thống vệ tinh SATCOM mở rộng tầm điều khiển ra ngoài 5.000 km, cho phép triển khai ở khoảng cách chiến lược.

Tải trọng hữu ích hơn 750 kg cho phép mang đồng thời nhiều loại cảm biến quang - điện tử, radar SAR/GMTI, hệ thống SIGINT cùng các loại vũ khí dẫn đường chính xác như bom thông minh, tên lửa chống tăng hay rocket laser.

Mới đây, UAV Aksungur còn được tích hợp pod tác chiến điện tử ASELSAN ANTIDOT 2-U/EA 200, có khả năng gây nhiễu đa mục tiêu, spoofing radar (giả mạo tín hiệu radar) và định hướng tín hiệu, nâng cao khả năng sống sót trước hệ thống phòng không đối phương.

Kế hoạch nâng cấp được Tổng giám đốc TUSAŞ Mehmet Demiroğlu công bố vào tháng 8/2026 đánh dấu bước nhảy vọt quan trọng.

Mục tiêu đưa tải trọng lên 1.250 kg, tăng khoảng 67% và kéo dài thời gian bay lên 60 giờ sẽ mở ra những khả năng mới.

Turkish Aerospace đang tiến hành nâng cấp UAV AKSUNGUR lên tải trọng 1.250 kg và thời gian bay khoảng 60 giờ, mở rộng đáng kể khả năng thực hiện các nhiệm vụ tuần tra biển, tấn công và tác chiến chống tàu ngầm liên tục Nguồn ảnh: TAI/armyrecognition.com

Diện tích cánh có thể được mở rộng, kết hợp với động cơ mạnh hơn và cải tiến cấu trúc, giúp máy bay mang được đồng thời các pod sonobuoy (vỏ/hộp chứa phao thủy âm), ngư lôi nhẹ và cảm biến tuần tra biển.

Điều này biến UAV Aksungur thành công cụ lý tưởng cho Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiệm vụ chống tàu ngầm và giám sát vùng biển rộng lớn.

Trước đó, máy bay đã được thử nghiệm mang hai UAV phản lực nhỏ Süper Şimşek dưới cánh, chứng tỏ khả năng trở thành “tàu sân bay bay” phóng các hệ thống không người lái tiêu hao cho nhiệm vụ đánh lừa, tấn công hoặc tác chiến điện tử.

Công nghệ dẫn đường và liên lạc của UAV Aksungur được thiết kế theo tiêu chuẩn dư thừa cao, sử dụng chung kiến trúc điện tử với các dòng Anka và Anka-3.

Hệ thống chống đóng băng trên cánh và cửa hút khí động cơ cho phép hoạt động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Khả năng tích hợp đa dạng tải trọng, từ cảm biến trinh sát đến vũ khí dẫn đường laser/GPS, giúp một chiếc máy bay có thể chuyển đổi linh hoạt giữa nhiệm vụ giám sát thụ động và tấn công chủ động trong cùng một chuyến bay.

Với giá thành cạnh tranh và đã được xuất khẩu sang một số quốc gia châu Phi và Trung Á, UAV Aksungur đang khẳng định vị thế của ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ trên thị trường UAV toàn cầu.

Việc nâng cấp sắp tới không chỉ tăng cường sức mạnh quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ mà còn thể hiện chiến lược phát triển nền tảng bền vững, linh hoạt.

UAV Aksungur không còn chỉ là máy bay trinh sát tầm xa mà dần trở thành hệ thống vũ khí đa năng, có khả năng chi phối không phận và vùng biển trong thời gian dài với chi phí vận hành thấp hơn nhiều so với máy bay có người lái.

Trong bối cảnh cạnh tranh UAV ngày càng gay gắt, những cải tiến về tải trọng và thời gian bay sẽ giúp UAV Aksungur giữ vững vị trí trong nhóm máy bay không người lái MALE hàng đầu thế giới.

(Theo armyrecognition.com, turdef.com)