Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Tình báo Quốc phòng (GUR), Ukraine, tuyên bố Nga đang phát triển UAV để phá hủy lưới điện. Ảnh: vpk.name

Theo tuyên bố của tướng tình báo Ukraine Vadym Skibitskyi, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Tình báo Quốc phòng (GUR), Nga gần đây đã phát triển một loại máy bay không người lái (UAV) chuyên dụng để tấn công hệ thống điện lực của Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn với RBC-Ukraine công bố ngày 18/8, ông Skibitskyi cho biết: “Không lâu trước đây, người Nga đã phát triển một chiếc UAV/drone được thiết kế để tấn công cột điện, đường dây truyền tải điện. Trong cánh của nó có chứa yếu tố nổ có khả năng cắt đứt kim loại”.

Loại UAV này khác biệt so với các UAV/drone tấn công thông thường. Thay vì chỉ mang đầu đạn phá hủy lớn, thiết kế đặc biệt với phần cánh chứa chất nổ cho phép nó “cắt” trực tiếp kết cấu kim loại của cột điện và dây dẫn, gây đứt gãy mạng lưới truyền tải một cách hiệu quả và khó phòng thủ toàn diện.

Ông Skibitskyi cho rằng mục tiêu tấn công của Nga trong mùa thu và mùa đông sắp tới vẫn không thay đổi, bao gồm các cơ sở công nghiệp quốc phòng, căn cứ quân sự, hệ thống năng lượng, hậu cần và trạm xăng.

Tướng tình báo Ukraine thừa nhận điểm yếu lớn nhất của Ukraine vào mùa đông chính là điện và hệ thống sưởi ấm. “Vào mùa đông, điểm dễ bị tổn thương nhất của chúng tôi là điện và sưởi ấm, vì vậy hệ thống điện cũng có thể bị tấn công”, ông nói.

Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Tình báo Quốc phòng (GUR), Ukraine, cảnh báo về UAV chuyên dụng mới của Nga, chuyên phá lưới điện. Ảnh: voennoedelo.com

Thông tin này được đưa ra dựa trên phân tích hoạt động tình báo của Nga trên lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả việc sử dụng vệ tinh để trinh sát các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Các nguồn tin quốc tế như Ukrainska Pravda, UNITED24 Media và nhiều trang tin tiếng Nga đồng loạt dẫn lại tuyên bố này, cho thấy mức độ quan tâm cao đối với nguy cơ tấn công năng lượng trong mùa đông sắp tới.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về mẫu máy cụ thể hay quy mô triển khai của loại UAV mới này.

Việc Nga phát triển vũ khí chuyên biệt nhằm vào lưới điện được đánh giá là bước đi nhằm gia tăng áp lực lên hệ thống năng lượng Ukraine, vốn đã chịu nhiều đợt tấn công trong các mùa đông trước.

Điều này đặt ra thách thức lớn cho công tác phòng thủ và bảo vệ hạ tầng quan trọng của Kiev trong thời gian tới.

(Theo news.novyny.live, ua.news, voennoedelo.com, vpk.name, united24media.com)