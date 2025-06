Chia sẻ với tờ Kyiv Independent, nguồn tin của (HUR) cho biết Nga có thể phóng hơn 500 UAV vào Ukraine mỗi đêm vì Moscow đã tăng cường sản xuất UAV và lập thêm các bãi phóng mới.

Cũng theo nguồn tin, tốc độ sản xuất UAV Geran của Nga hiện lên tới 70 chiếc/ngày, tăng mạnh so với mức 21 chiếc/ngày năm 2024. Ngoài ra, Moscow sẽ sớm đưa 12 - 15 bãi phóng UAV mới vào hoạt động. Ba trong số các bãi phóng mới của Nga đã được truyền thông Ukraine xác định vào tháng 3, nhưng số còn lại vẫn là ẩn số. Nguồn tin nói thêm, chỉ có 3 bãi phóng vẫn đang trong quá trình xây dựng, còn những cơ sở khác đã chuẩn bị đi vào hoạt động.

Lực lượng Ukraine tiến hành đánh chặn UAV Nga tấn công. Ảnh: Cơ quan quản lý quân sự tỉnh Sumy/Telegram

Cho đến gần đây, Nga chủ yếu phóng UAV từ 5 địa điểm gồm vùng biên giới Kursk, các thị trấn cảng Yeysk và Primorsko-Akhtarsk thuộc vùng Krasnodar và 2 địa điểm ở bán đảo Crưm là Mũi Fiolent và Mũi Chauda.

Nga mới đây đã thiết lập kỷ lục phóng 472 UAV vào Ukraine trong đêm 1/6. Nguồn tin nhấn mạnh, sau khi các địa điểm phóng mới hoàn thành và số lượng UAV sản xuất ngày càng tăng, các lực lượng Moscow sẽ có thể phóng hơn 500 UAV trong mỗi cuộc tấn công vào nước láng giềng.

Hồi tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng từng tuyên bố, Nga đang đặt mục tiêu sản xuất 500 UAV tầm xa các loại mỗi ngày.

Theo nguồn tin HUR, Nga đang sản xuất hơn 70 UAV Geran/ngày, tương đương hơn 2.100 chiếc/tháng. Trước đó, hãng tin CNN thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2024, Nga đã sản xuất trung bình khoảng 21 UAV/ngày hoặc 640 chiếc/tháng.

Tuy nhiên, Geran chỉ chiếm một phần trong các loại UAV được Nga thường xuyên phóng vào Ukraine. Hầu hết UAV tấn công tầm xa của Nga được chia thành 3 loại gồm UAV Shahed nhập khẩu do Iran sản xuất và được sử dụng từ cuối năm 2022; UAV Geran do Nga sản xuất là bản sao của Shahed và gần đây là UAV Garpiya-A1. Nguồn tin không tiết lộ thông tin về số lượng UAV Shahed được Nga nhập khẩu từ Iran hoặc số lượng Garpiya-A1 do nước này sản xuất.

Đáng chú ý, Nga còn sở hữu lượng lớn UAV mồi nhử Gerber mang hình dáng khá giống Shahed, nhưng không được trang bị thuốc nổ. Theo một nhóm phòng thủ cơ động của Ukraine, UAV mồi nhử làm nhiễu radar cũng như hỏa lực phòng không của nước này và đôi khi chiếm 1/2 tổng số UAV do Nga phóng vào Ukraine trong một cuộc tấn công.

Dữ liệu từ Không quân Ukraine và được KI Insights tổng hợp đã ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ các vụ phóng UAV của Nga vào Ukraine kể từ nửa cuối năm 2024.

Hiệu quả tấn công của UAV Nga đã tăng lên trong 6 tháng qua, do chúng đã được cải tiến và thay đổi phương thức triển khai. Cụ thể, ngày càng có nhiều UAV tấn công tầm xa mới của Nga được trang bị động cơ phản lực, cho phép chúng mang tải trọng nặng hơn, bay ở tốc độ lớn hơn và hoạt động trên cao hơn.

Sản lượng UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga cũng đang tăng lên. Nguồn tin của HUR lưu ý, Moscow hiện muốn vượt con số 1,5 triệu chiếc ở thời điểm hiện tại lên 1,8 - 2 triệu chiếc vào năm tới. Trong khi đó, Ukraine cũng đang có kế hoạch sản xuất 4,5 triệu FPV trong năm nay, sau khi Kiev đã sản xuất được 1,5 triệu chiếc vào năm 2024.