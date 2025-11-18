Theo báo Kyiv Post, Trung tâm Chống tin giả Ukraine (CCD) ngày 17/11 đã bác bỏ các tin đồn liên quan giữa Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và đại án tham nhũng ở nước này.

"Các thông tin lan truyền trên mạng xã hội không phản ánh đúng thực tế. Đó là hành động có chủ đích nhằm làm suy yếu niềm tin của công chúng. Ông Umerov đang trong chuyến công tác tại Mỹ và vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với giới lãnh đạo Ukraine, đồng thời tiếp tục chỉ đạo các vấn đề then chốt liên quan đến an ninh, quốc phòng và chính sách nhân đạo", thông báo của CCD cho biết.

Một số nguồn tin của truyền thông Ukraine tiết lộ ông Umerov sẽ trở về Ukraine vào ngày 19/11, nhưng chính quyền Kiev chưa đưa ra bình luận về vấn đề này.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine Rustem Umerov. Ảnh: Anadolu Agency

Theo Kyiv Post, những tin đồn về việc ông Umerov từ chối trở về nước đã lan truyền mạnh mẽ trong bối cảnh quan chức này bị tình nghi có liên quan tới đường dây tham nhũng của doanh nhân Timur Mindich.

Trước đó, kênh Clash Report của Thổ Nhĩ Kỳ đã đăng tải thông tin nói ông Umerov đã tới Istanbul với lý do thảo luận về trao đổi tù binh, đồng thời thông báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng mình sẽ không trở lại.

Sau phản ứng từ chính phủ Ukraine, kênh Clash Report đã đính chính rằng, các nguồn tin của họ "không xác nhận việc ông Umerov từ chối trở về nước".

Vào ngày 10/11, Cơ quan Chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) đã cáo buộc doanh nhân Mindich dàn dựng một kế hoạch hối lộ trị giá 100 triệu USD nhằm vào các quan chức năng lượng cấp cao. Những nhân vật đáng chú ý, được cho là có liên quan tới đường dây này bao gồm cựu Phó Thủ tướng Oleksiy Chernyshov và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov.