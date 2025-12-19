Trang tin quân sự Militarnyi ngày 18/12 đưa tin, Bộ Quốc phòng Ukraine mới đây đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này tập kích tuyến đường sắt của Nga ở khu vực tiền tuyến Zaporizhzhia.

"Mục tiêu là một tuyến đường sắt quan trọng của đối phương trong việc tiếp tế, nối liền nhà máy quặng sắt Zaporizhzhia tới bán đảo Crưm. Ngoài quặng sắt, tuyến đường này cũng phục vụ việc vận chuyển trang thiết bị quân sự và nhiều loại hàng hóa khác", nhà chức trách Ukraine cho biết.

Quân đội Ukraine tập kích tuyến đường sắt của Nga ở Zaporizhzhia. Video: Militarnyi

Theo truyền thông Ukraine, các lực lượng Kiev đã cài chất nổ để phá hủy một đoạn đường ray gần khu vực Novoyakovlivka, khiến các đoàn tàu của Nga không thể di chuyển và bị cố định tại một vị trí. Binh lính Ukraine sau đó đã thực hiện một cuộc không kích nhắm vào đoàn tàu, gây ra thiệt hại lớn cho đối phương.

Sau cuộc tập kích, tình báo Ukraine nhận định, tuyến đường sắt và các cơ sở lân cận đã không còn khả năng được Nga sử dụng cho mục đích hậu cần.

Cách đây không lâu, Không quân Ukraine cũng triển khai tiêm kích MiG-29 phóng bom dẫn đường GBU-62 để đánh sập một cây cầu khác ở vùng Zaporizhzhia.