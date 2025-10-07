Ngày 7/10, Công an phường Phan Đình Phùng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại tổ 60, khiến một người thiệt mạng.

Nạn nhân được xác định là V.V.S. (SN 2004), quê tỉnh Cao Bằng, đang theo học tại một trường nghề trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Hiện trường vụ sạt lở, đất đá vùi lấp phòng trọ.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 4-5h cùng ngày. Thời điểm này, khu vực phía sau dãy nhà trọ bất ngờ xảy ra sạt lở đất do mưa lớn. Một lượng lớn đất đá đổ xuống, làm sập tường và tràn thẳng vào căn phòng trọ nơi nam sinh đang ngủ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng và người dân địa phương nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân trong lớp đất đá.

Sau thời gian nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân trong tình trạng bất tỉnh. Nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường và nhanh chóng chuyển đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã không qua khỏi.

Khu trọ dưới chân đồi sạt lở, nam sinh ở Thái Nguyên tử vong.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, khu trọ nằm sát chân đồi, nơi có địa hình dễ bị sạt lở khi mưa lớn. Bức tường phía hông phòng trọ bị đổ sập hoàn toàn, bùn đất tràn vào bên trong vùi lấp gần như toàn bộ gian phòng. Đồ đạc bị cuốn trôi, nhiều vật dụng cá nhân hư hỏng nặng, cảnh tượng hoang tàn.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, đánh giá mức độ thiệt hại và có phương án hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, đồng thời khuyến cáo người dân tại các khu vực có nguy cơ cao cần nâng cao cảnh giác trong thời điểm mưa bão đang diễn biến phức tạp.