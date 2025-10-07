Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11 Matmo, mưa lớn làm mực nước dâng cao, gây vỡ một phần thân đập Thủy điện Bắc Khê 1 (xã Tân Tiến). Nước từ hồ chứa ồ ạt tràn vào khu vực Ban điều hành rồi đổ xuống vùng hạ du.

Chiều 7/10, trao đổi với PV VietNamNet, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết đang trực tiếp di chuyển đến hiện trường vụ vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1 để nắm tình hình và cùng địa phương chỉ đạo công tác khắc phục.

Theo ông Hiệp, bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người. Ngay từ sáng sớm cùng ngày, chính quyền địa phương đã chủ động sơ tán người dân tại khu vực hạ du có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Cũng theo Thứ trưởng NN&MT, nguyên nhân ban đầu được xác định là do lượng nước dâng cao đột biến sau mưa lớn kéo dài. “Còn việc lượng nước có vượt quá thiết kế hay liên quan đến yếu tố kỹ thuật, chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn để kiểm tra, đánh giá cụ thể”, ông Hiệp cho hay.

Đập thủy điện Bắc Khê 1 bị vỡ. Ảnh: Đ.X

Được biết, ngay từ sáng sớm 7/10, lực lượng chức năng phát hiện thân đập thủy điện có dấu hiệu nứt, tiềm ẩn nguy cơ vỡ nên đã khẩn trương cảnh báo cho người dân. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng đã nhanh chóng tổ chức di dời toàn bộ người dân tại 4 thôn khu vực hạ du, với khoảng 200-300 hộ, đến nơi an toàn.

Bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, ứng phó với lũ

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài gây lũ lên nhanh trên các sông Cầu, Thương và Lục Nam, Bộ NN&MT ngày 7/10 đã yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai biện pháp bảo vệ hệ thống đê điều, sẵn sàng ứng phó với tình huống lũ đặc biệt lớn.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mực nước lũ trên các sông có khả năng vượt báo động 3, nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, đe dọa an toàn nhiều tuyến đê trọng yếu.

Bộ NN&MT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố liên quan chỉ đạo các cơ quan chức năng:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước lũ, triển khai ngay phương án hộ đê, đặc biệt tại các đoạn xung yếu, vị trí đùn sủi, sạt trượt, rò rỉ, và các công trình đang thi công dở dang.

Tăng cường kiểm tra, tuần tra, canh gác đê điều theo đúng quy định, xử lý kịp thời các sự cố ngay từ giờ đầu, chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra mất an toàn do lơ là giám sát.

Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố.

Đồng thời báo cáo kịp thời mọi diễn biến, sự cố đê điều về Bộ (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) để phối hợp chỉ đạo, xử lý.

Theo thông tin qua điện thoại từ Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lạng Sơn Đinh Thị Thu, khoảng 13h30 ngày 7/10, hồ thủy điện Bắc Khê 1 (xã Kim Đồng, huyện Tràng Định cũ - nay là xã Tân Tiến) bị vỡ. Phó chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Thanh Sơn đã trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Địa phương đang triển khai hỗ trợ di dân vùng hạ du. Thông số kỹ thuật hồ chứa thủy điện: Hồ thủy điện do Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Khê 1 là Chủ đầu tư trực tiếp quản lý. - Dung tích: toàn bộ: 4,774 triệu m3; hữu ích: 0,509 triệu m3. - Cao trình Mực nước dâng bình thường: 200 - Cao trình Mực nước chết: 199m - Cao trình mực nước lũ kiểm tra: 202,36m - Cao trình mực nước lớn nhất thiết kế: 202,02m - Công suất lắp máy: 2,4 MW.