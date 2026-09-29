Thị trường tài chính số đang chuyển dịch từ việc số hóa sản phẩm sang cá nhân hóa trải nghiệm. Khi nhu cầu tài chính của người dùng ngày càng đa dạng, cùng một sản phẩm không còn phù hợp với tất cả khách hàng. Mỗi quyết định tài chính có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mục tiêu, khả năng chi trả, lịch sử tín dụng và thời điểm phát sinh nhu cầu.

Khi dữ liệu trở thành nền tảng của sự phù hợp

Trong tài chính truyền thống, quá trình lựa chọn sản phẩm thường bắt đầu từ những sản phẩm mà tổ chức cung cấp. Với sự phát triển của dữ liệu và AI, cách tiếp cận đang dần thay đổi khi nhu cầu và đặc điểm của khách hàng trở thành một phần quan trọng trong quá trình thiết kế giải pháp.

Thay vì chỉ đặt câu hỏi khách hàng có thể sử dụng sản phẩm nào, công nghệ cho phép các nền tảng tài chính tiến thêm một bước: khách hàng đang cần gì và giải pháp nào có thể phù hợp hơn với nhu cầu đó?

Đây là hướng tiếp cận mà Fundiin đang theo đuổi trong quá trình chuyển mình từ nền tảng mua trước trả sau thành nền tảng tài chính đa giải pháp.

Đại diện VietCredit và Fundiin ký biên bản hợp tác

Fundiin: từ dữ liệu tín nhiệm đến hiểu nhu cầu tài chính

Fundiin đã xây dựng nền tảng mua trước trả sau tại Việt Nam và tích lũy năng lực trong lĩnh vực dữ liệu, AI và các mô hình dự đoán. Quá trình vận hành trong lĩnh vực tài chính giúp Fundiin từng bước xây dựng năng lực phân tích hành vi, nhu cầu và khả năng tài chính của người dùng.

Trên nền tảng đó, Fundiin đang phát triển theo hướng xây dựng một nền tảng tài chính đa giải pháp, trong đó dữ liệu và AI không chỉ được sử dụng để đánh giá rủi ro mà còn hỗ trợ xác định mức độ phù hợp giữa người dùng và các giải pháp tài chính khác nhau. Định hướng này mở ra một cách tiếp cận mới đối với trải nghiệm tài chính: thay vì để người dùng tự tìm kiếm giữa nhiều lựa chọn, nền tảng có thể sử dụng dữ liệu để hỗ trợ quá trình xác định giải pháp phù hợp hơn với từng trường hợp.

Hợp tác với VietCredit là một bước tiếp theo trong quá trình này, giúp Fundiin kết nối năng lực công nghệ và dữ liệu với các sản phẩm, nguồn lực tài chính trên thị trường.

Ông Nguyễn Ảnh Cường - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Fundiin phát biểu tại lễ ký kết

Đại diện Fundiin, ông Nguyễn Ảnh Cường - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Fundiin cho biết, việc hợp tác với VietCredit là một bước tiến lớn trong quá trình xây dựng giải pháp tài chính số cá nhân hóa, đưa các dịch vụ tài chính đến gần gũi hơn với nhu cầu thực tế của khách hàng.

VietCredit mở rộng và phát triển giải pháp tài chính số

VietCredit đang định hướng phát triển theo mô hình công ty tài chính công nghệ, tăng cường ứng dụng AI và dữ liệu trong phát triển sản phẩm và trải nghiệm khách hàng. Trong chiến lược năm 2026, doanh nghiệp tập trung vào cá nhân hóa sản phẩm, ứng dụng học máy để dự báo nhu cầu và phát triển các giải pháp tín dụng phù hợp hơn với từng nhóm khách hàng.

Ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Tổng Giám đốc VietCredit chia sẻ: “Trong quá trình phát triển, chúng tôi xác định công nghệ và dữ liệu không chỉ giúp tối ưu vận hành, mà còn là nền tảng để hiểu rõ hơn nhu cầu của từng khách hàng. Thông qua hợp tác với Fundiin, VietCredit kỳ vọng kết hợp những thế mạnh về công nghệ, dữ liệu và tài chính để mang đến các giải pháp phù hợp hơn với nhu cầu và khả năng của mỗi khách hàng.”

Trong sự hợp tác lần này, VietCredit bổ sung nguồn vốn và năng lực phát triển các giải pháp tài chính, kết hợp với nền tảng công nghệ, dữ liệu và AI của Fundiin. Sự kết hợp giữa hai bên tạo thêm nền tảng để đưa các giải pháp tài chính đến gần hơn với nhu cầu thực tế, đồng thời hướng tới khả năng cá nhân hóa sản phẩm theo nhu cầu và khả năng tài chính của từng khách hàng.

Đại diện Fundiin và VietCredit tại lễ ký kết

Sự kết hợp giữa thế mạnh công nghệ, dữ liệu người dùng của Fundiin và năng lực thẩm định, quản trị rủi ro tín dụng của VietCredit được kỳ vọng sẽ mang đến giải pháp vay tiêu dùng nhanh chóng, minh bạch, đáp ứng đúng nhu cầu tài chính thực tế của khách hàng, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tiếp cận vốn tín chấp qua kênh số ngày càng gia tăng.

Trong thời gian tới, hai bên cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển thêm các sản phẩm và tính năng mới, đồng thời tối ưu quy trình xét duyệt, giải ngân nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, hướng đến mục tiêu trở thành đối tác tài chính số tin cậy, đồng hành cùng người dùng.

(Nguồn: Fundiin)