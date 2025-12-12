Bộ nhớ thế hệ mới - Nền tảng của hạ tầng AI hiện đại

Sự bùng nổ dữ liệu và các mô hình xử lý phức tạp khiến bộ nhớ trở thành yếu tố quyết định sức mạnh của toàn bộ hệ thống. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, hạ tầng buộc phải chuyển sang thế hệ DRAM và SSD tiên tiến.

Tại hội thảo, Samsung cho biết thị trường bộ nhớ đang bước vào giai đoạn chuyển dịch rõ rệt: nhu cầu tăng mạnh trong giai đoạn 2025 - 2026, trong khi nguồn cung toàn cầu bị thu hẹp do các hãng tập trung vào phân khúc cao cấp. Samsung cũng khẳng định DDR4 đã ngừng sản xuất, mở đường cho sự chuyển đổi sang DDR5, MRDIMM và HBM.

Chuyên gia Samsung Electronics chia sẻ về xu hướng thị trường bộ nhớ toàn cầu

Theo lộ trình Memory 2026, Samsung giới thiệu các dòng DRAM và SSD thế hệ mới nhằm đáp ứng tiêu chuẩn máy chủ tương lai. RDIMM, MRDIMM, CMM-D mang lại dung lượng lớn hơn cùng khả năng vận hành ổn định. Trong mảng lưu trữ doanh nghiệp, SSD dung lượng lớn tiếp tục thay thế HDD nhờ độ tin cậy và hiệu suất I/O vượt trội, độ trễ thấp và độ bền ghi cao. Đây là nền tảng trong chiến lược nâng cấp hạ tầng trung tâm dữ liệu.

Từ xu hướng công nghệ đến triển khai thực tế

Một điểm nhấn của sự kiện là cách doanh nghiệp trong nước có thể tận dụng bộ nhớ thế hệ mới. Đại diện Yosun Singapore chia sẻ giải pháp bảo đảm nguồn cung chính hãng, ổn định trong bối cảnh chuỗi cung ứng liên tục biến động.

Ở góc độ triển khai, VDO trình bày kinh nghiệm tích hợp RDIMM và SSD Samsung vào các dòng máy chủ hiệu năng cao. Thay vì đầu tư đồng loạt, VDO đề xuất phương án mở rộng theo từng giai đoạn, giúp tối ưu chi phí nhưng vẫn duy trì sức mạnh xử lý theo nhu cầu thực tế.

Xu hướng dịch chuyển từ máy chủ thương hiệu truyền thống sang mô hình linh hoạt hơn như whitebox server cũng được phân tích. Trong kiến trúc này, bộ nhớ hiệu suất cao đóng vai trò cốt lõi để đảm bảo độ ổn định và khả năng mở rộng của toàn hệ thống. VDO đảm nhiệm kiểm thử tương thích giữa bộ nhớ Samsung và nhiều nền tảng máy chủ, từ đó hạn chế rủi ro khi đi vào vận hành.

Ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Công ty Cổ phần VDO trình bày về giải pháp tích hợp Samsung RDIMM & SSD vào các dòng máy chủ

Các phần trình bày từ xFusion và Sunteco tiếp tục bổ sung góc nhìn về kiến trúc hạ tầng thế hệ mới, bao gồm lưu trữ đa tầng, HCI và công nghệ làm mát - những yếu tố quan trọng khi mật độ phần cứng tính toán ngày càng tăng.

xFusion - đối tác chiến lược của VDO trình bày định hướng xây dựng nền tảng điện toán linh hoạt, phục vụ các mô hình vận hành liên tục. Sự hợp tác giữa hai bên giúp doanh nghiệp trong nước tiếp cận các cấu hình máy chủ đạt chuẩn quốc tế cho những tác vụ chuyên sâu.

Sunteco thực hiện phần live demo về RDIMM và SSD Samsung trong môi trường thực tế của khách hàng, cho thấy tốc độ phản hồi nhanh và độ tin cậy khi xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc lựa chọn đúng nền tảng bộ nhớ có thể tạo khác biệt đáng kể trong toàn bộ hệ thống.

Sự xuất hiện của xFusion và Sunteco giúp hoàn thiện bức tranh tổng thể về hạ tầng hiện đại và khẳng định vai trò của VDO không chỉ ở cung cấp thiết bị mà còn ở việc kết nối chuyên gia và các mô hình triển khai thực tế.

Vai trò kết nối của VDO trong hệ sinh thái hạ tầng AI

Hội thảo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng lộ trình đầu tư phù hợp. Doanh nghiệp trong nước được xem là lực lượng chủ chốt trong thiết kế cấu hình, tích hợp hệ thống và hiện thực hóa các mô hình triển khai.

Trong bối cảnh đó, VDO được nhắc đến như cầu nối giữa công nghệ bộ nhớ tiên tiến và nhu cầu vận hành của thị trường. Bên cạnh cung cấp RAM và SSD Samsung chính hãng thông qua Yosun Singapore, VDO chủ động xây dựng các cấu hình tham chiếu cho nhiều kịch bản ứng dụng - từ mô hình xử lý dữ liệu đến nền tảng dịch vụ trực tuyến và lưu trữ hiệu năng cao. Điều này giúp doanh nghiệp có cơ sở rõ ràng khi lập kế hoạch đầu tư và đảm bảo tính tương thích khi đưa vào hệ thống thực tế.

Các diễn giả và khách mời chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo

Các kết quả trình diễn tại sự kiện cho thấy việc sử dụng bộ nhớ thế hệ mới góp phần cải thiện rõ rệt tốc độ và độ ổn định. Với sự đồng hành của Samsung, Yosun và VDO, các giải pháp bộ nhớ tiên tiến đang được áp dụng rộng rãi tại Việt Nam, tạo nền tảng cho những mô hình xử lý phức tạp hơn và rút ngắn thời gian triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới.

Bích Đào