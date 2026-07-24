Trải nghiệm thực tế của khách hàng

Ứng dụng EVN CSKH được EVN đưa vào vận hành thử nghiệm trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15/6/2026, hướng tới xây dựng một nền tảng thống nhất phục vụ khách hàng sử dụng các dịch vụ điện. Đến ngày 23/7/2026, đã có hơn 1 triệu khách hàng liên kết và sử dụng ứng dụng.

Là một trong những khách hàng cài đặt ứng dụng ngay từ những ngày đầu vận hành thử nghiệm, anh Tạ Đức Thắng, phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội đánh giá cao khả năng quản lý nhiều hợp đồng mua bán điện trên cùng một tài khoản. Theo anh, tính năng này đặc biệt hữu ích với những khách hàng có nhiều địa điểm sử dụng điện hoặc muốn hỗ trợ theo dõi, thanh toán tiền điện cho người thân ở xa.

"Từ khi cài ứng dụng EVN CSKH, tôi có thể đồng thời theo dõi tình hình sử dụng điện của gia đình mình ở Hà Nội và của bố mẹ ở quê, thanh toán tiền điện cho ông bà ngay trên cùng một ứng dụng. Rất thuận tiện, không còn phải sử dụng nhiều ứng dụng như trước", anh Thắng chia sẻ.

Ứng dụng EVN CSKH được vận hành thử nghiệm từ 15/6/2026

Với mỗi người dùng, sức hút của ứng dụng đến từ những trải nghiệm khác nhau. Đối với ông Nguyễn Văn Hòa, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ, ứng dụng EVN CSKH “ghi điểm” bởi sự thuận tiện đem lại cho khách hàng.

"Tôi có thể xem biểu đồ, mức tiêu thụ điện để điều chỉnh thói quen sử dụng. Giao diện thân thiện, dễ hiểu, phù hợp cả với người lớn tuổi. Tôi thấy dịch vụ của EVN ngày càng hiện đại", ông Hòa chia sẻ.

TS Dương Đình Giám - Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam nhận định: “Việc ứng dụng thu hút hơn 1 triệu người cài đặt, liên kết chỉ sau khoảng một tháng triển khai là minh chứng rõ nét cho sự đón nhận và tin tưởng của khách hàng. Điều đó cho thấy EVN đã phát triển một nền tảng số đáp ứng đúng nhu cầu thực tế, mang lại giá trị thiết thực cho người sử dụng điện”.

Cũng theo Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, ứng dụng cung cấp nhiều tính năng hữu ích, đặc biệt là hỗ trợ khách hàng có thể theo dõi điện năng tiêu thụ theo ngày và thiết lập ngưỡng cảnh báo khi mức tiêu thụ tăng cao. Những tính năng này giúp người tiêu dùng nắm bắt thông tin về sản lượng điện tiêu thụ một cách minh bạch, rõ ràng, từ đó chủ động điều chỉnh hành vi sử dụng điện, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và kiểm soát tốt hơn chi phí tiền điện.

Qua đây, cũng cho thấy EVN không ngừng đầu tư, hoàn thiện các nền tảng số và nâng cao chất lượng dịch vụ, thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn đến trải nghiệm của khách hàng.

Tiếp tục phát triển, hoàn thiện ứng dụng

Để ứng dụng nhanh chóng đến gần hơn với khách hàng, các tổng công ty điện lực đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động truyền thông và hướng dẫn sử dụng ngay từ khi ứng dụng được đưa vào vận hành thử nghiệm. Trong đó, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Tổng công ty Điện lực miền Nam là hai đơn vị triển khai sớm, tích cực giới thiệu ứng dụng EVN CSKH tới khách hàng trên địa bàn quản lý.

Tùy theo điều kiện thực tế, các đơn vị Điện lực đã linh hoạt triển khai nhiều hình thức truyền thông như tổ chức các buổi giới thiệu ứng dụng tại khu dân cư, doanh nghiệp; bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn khách hàng cài đặt và sử dụng; giới thiệu ứng dụng thông qua các nền tảng dịch vụ khách hàng hiện có; đồng thời tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. Qua đó, ngày càng nhiều khách hàng biết đến, cài đặt và trải nghiệm ứng dụng EVN CSKH.

Nhân viên Công ty Điện lực Phú Thọ giới thiệu ứng dụng EVN CSKH tới khách hàng

Hiện nay, ứng dụng EVN CSKH đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm, nhiều tính năng đang tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện. Các tổng công ty điện lực cùng Công ty Viễn thông và Công nghệ thông tin Điện lực (EVNICT) thường xuyên tiếp nhận ý kiến, phản hồi của khách hàng để tối ưu trải nghiệm người dùng, cải thiện các chức năng hiện có và bổ sung những tiện ích phù hợp với nhu cầu thực tế.

Đại diện EVN cho biết, trong thời gian tới, ứng dụng EVN CSKH sẽ tiếp tục được nâng cấp với nhiều tiện ích mới, trong đó có đăng nhập bằng VNeID, đồng thời mở rộng các dịch vụ số nhằm mang đến trải nghiệm ngày càng thuận tiện, thân thiện và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng sử dụng điện trên phạm vi cả nước.

Ứng dụng EVN CSKH có các tính năng chính sau đây: (1) Cho phép khách hàng có thể liên kết, quản lý đồng thời nhiều hợp đồng điện với tất cả các Công ty Điện lực của EVN trên toàn quốc; (2) Tra cứu điện năng tiêu thụ theo ngày, tuần, tháng để theo dõi, giám sát mức sử dụng/tiêu thụ điện cũng như lịch sử tiêu thụ điện; (3) Đặt ngưỡng cảnh báo sản lượng/mức tiêu thụ theo điện năng (kWh) hoặc theo tỷ lệ tăng (%); (4) Thanh toán hóa đơn tiền điện, của các mã hợp đồng điện liên kết hoặc thanh toán hộ tất cả các hóa đơn tiền điện do các Công ty Điện lực thuộc EVN phát hành; tra cứu lịch sử thanh toán; (5) Báo sự cố điện, gửi ý kiến phản hồi. (6) Tra cứu giá bán điện, tra cứu lịch ngừng/giảm cung cấp điện, thông tin hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả đối với gia đình/cơ sở sản xuất, kinh doanh/công sở; cập nhật các thông báo và khuyến nghị cần lưu ý…, cảnh báo lừa đảo trực tuyến, khuyến cáo thông tin giả mạo...).

(Nguồn: EVN)