Ngày 2/4, tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tổ chức Lễ phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sỹ”.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Trị tham dự lễ.

Tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ chuyên môn, mà trước hết và trên hết là thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc.

Hơn thế nữa, đây còn là mệnh lệnh từ trái tim - một mệnh lệnh thôi thúc chúng ta không được phép chậm trễ, không được phép bằng lòng với những gì đã đạt được, mà phải quyết tâm, quyết liệt hơn rất nhiều để đưa các anh hùng, liệt sỹ trở về với đất mẹ, gia đình và với tên tuổi của mình.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện chiến dịch nghiêm túc, đầy đủ và có trách nhiệm; trong đó, cần xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, được đặt trong chương trình công tác trọng tâm của cả hệ thống chính trị, nhất là các thành viên trong Ban Chỉ đạo các cấp từ Trung ương đến địa phương.

Từng bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, sát với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của từng đơn vị; cần thiết lập cơ chế theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ một cách chặt chẽ, thực chất.

Các đơn vị cần đổi mới phương pháp thực hiện theo hướng ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ; chú trọng xây dựng, chuẩn hóa và số hóa cơ sở dữ liệu; bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, có khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng bản đồ số trong xác định khu vực tìm kiếm; ứng dụng công nghệ sinh học, đặc biệt là mở rộng giám định ADN; nâng cao năng lực các cơ sở giám định; rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao độ chính xác trong xác định danh tính.

Cùng với đó, các đơn vị cần phát huy vai trò của các lực lượng và huy động sự tham gia của toàn xã hội. Lực lượng Quân đội tiếp tục là nòng cốt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong khoanh vùng, xác định địa bàn trọng điểm, tổ chức lực lượng chuyên sâu để thực hiện. Đặc biệt, các đơn vị cần coi trọng việc tiếp nhận, xác minh thông tin từ các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội.

Ngoài ra, các đơn vị, địa phương cần tăng cường hợp tác quốc tế, nhất là với các nước bạn Lào và Campuchia; mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế trong trao đổi thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm.

Các địa phương quan tâm đầy đủ chế độ, chính sách và bảo đảm điều kiện làm việc, trang thiết bị, phương tiện đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Trung ương ưu tiên bố trí đầy đủ kinh phí, bảo đảm cho lực lượng nòng cốt thực hiện hoạt động tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; đồng thời đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, nhà hảo tâm.

Phó Thủ tướng kêu gọi toàn thể các bộ, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân hãy hành động với trách nhiệm cao nhất, tình cảm sâu sắc nhất, quyết tâm mạnh mẽ nhất; cùng chung tay thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng này, phấn đấu cao nhất đạt được mục tiêu của chiến dịch và rút ngắn thời gian chờ đợi của các gia đình liệt sỹ.

Chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sỹ; hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sỹ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sỹ trên toàn quốc; giám định ADN được khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sỹ.

Cùng với đó, xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu gen của liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ chưa xác định được thông tin phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang (Vị Xuyên), tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sỹ. Thời gian thực hiện từ ngày 15/3/2026 đến hết ngày 27/7/2027 (đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ).

Những năm qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương và lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đã đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2021 - 2025, toàn quốc đã tìm kiếm và quy tập được gần 7.000 hài cốt liệt sỹ. Đã tiếp nhận gần 13.500 mẫu (gồm mẫu hài cốt và mẫu thân nhân), qua đó đã xác định được danh tính cho trên 100 liệt sỹ bằng phương pháp giám định ADN và trên 2.500 liệt sỹ bằng phương pháp thực chứng; đã tổ chức thu nhận gần 60.000 mẫu sinh phẩm để xây dựng Ngân hàng gen thân nhân liệt sỹ.

Những kết quả đó không chỉ có ý nghĩa về số lượng, mà quan trọng hơn là giá trị tinh thần, góp phần làm vơi đi nỗi đau của các gia đình, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và chế độ ta. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sỹ chưa được tìm thấy và hơn 300.000 mộ liệt sỹ chưa xác định được danh tính.

Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã tặng quà các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và đối tượng chính sách.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm trung tâm Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị; Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9; Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn; Khu tưởng niệm nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong tại Bến phà Long Đại và Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lê Thị Tuyết, ở xã Vĩnh Định.

