Tỉnh Quảng Trị sáng nay tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở Khu di tích lịch sử đền thờ các anh hùng liệt sĩ đường 20 Quyết Thắng, xã Thượng Trạch.

Các đại biểu thực hiện lễ an táng hài cốt các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Q. Việt

Trước đó, từ ngày 1-15/10, trong quá trình tôn tạo cảnh quan khuôn viên hang Tám Cô, tại vị trí cửa hang cũ bị sập, đội quy tập hài cốt liệt sĩ 589 thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo nguyện vọng của thân nhân các liệt sĩ, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giám định ADN và xác định được 8 kết quả ADN trùng khớp với mẫu thân nhân liệt sĩ ở Thanh Hóa và Ninh Bình.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Q. Việt

Các hài cốt liệt sĩ, di vật được an táng tại một ngôi mộ chung ở khu vực cửa hang Tám Cô để tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ và giáo dục truyền thống cách mạng.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, ông Lê Đức Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ những ngày khốc liệt của chiến tranh. Tại hang Tám Cô, đường 20 Quyết Thắng - một phần của tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại, biết bao người con ưu tú đã ngã xuống.

Ngày 14/11/1972, trong làn mưa bom dữ dội, những chiến sĩ tuổi đôi mươi ấy đã hy sinh anh dũng để giữ thông mạch máu giao thông chi viện cho miền Nam ruột thịt.

Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ là khúc tráng ca bi hùng, là đỉnh cao của lòng quả cảm, là minh chứng thiêng liêng nhất cho chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Buổi lễ được tổ chức trang trọng. Ảnh: T. Thịnh

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu đã thành kính tưởng niệm, dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.