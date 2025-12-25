Theo thông tin từ hội nghị, trong 5 năm qua, 21 dự án đã được triển khai hiệu quả, gồm 11 dự án hợp tác quốc tế và 10 dự án, nhiệm vụ độc lập từ nguồn vốn trong nước.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu

Có khoảng 65.000 nạn nhân được chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ y tế trong chương trình hợp tác với Mỹ tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam. Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt những chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học dioxin, tổ chức các dự án hỗ trợ chăm sóc nạn nhân từ nguồn vốn trong nước và quốc tế.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Tư lệnh Binh chủng Hóa học cho biết binh chủng cùng các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành xử lý gần 39.000m3 đất nhiễm dioxin tại sân bay A So, thu gom xử lý khoảng 1.100 tấn chất độc tồn lưu sau chiến tranh tại nhiều địa bàn chiến lược. Binh chủng hoàn thành khảo sát toàn bộ sân bay Phù Cát, xác định rõ được khu vực ô nhiễm và đề xuất phương án xử lý giai đoạn 2026-2028. Binh chủng cũng đẩy mạnh điều tra, khảo sát 10 sân bay dã chiến và sẽ tập trung triển khai các dự án trọng điểm, ưu tiên xử lý các khu vực ô nhiễm nghiêm trọng...

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Tư lệnh Binh chủng Hóa học

Về việc khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, Đại tá Hà Huy Khánh, Phó tư lệnh Binh chủng Công binh cho biết giai đoạn 2021-2025, cả nước đã khảo sát, rà phá được khoảng 187.000ha (lực lượng quân đội thực hiện được 162.000ha, các tổ chức quốc tế khoảng 25.000ha).

Các dự án ODA không hoàn lại từ Mỹ, Hàn Quốc, Na Uy và các tổ chức quốc tế tiếp tục phát huy hiệu quả. 5 năm qua, công tác khắc phục hậu quả bom mìn đã huy động được gần 138 triệu USD từ chính phủ các nước và tổ chức quốc tế.

Đại tá Hà Huy Khánh, Phó tư lệnh Binh chủng Công binh

Đại tá Hà Huy Khánh cho rằng giai đoạn 2026-2030 cần đẩy nhanh tiến độ rà phá bom mìn. Trong giai đoạn này phải rà phá được khoảng gần 1 triệu ha, đến năm 2050 thì cơ bản làm sạch gần 5,57 triệu ha đất ô nhiễm.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định công tác khắc phục hậu quả chiến tranh do tồn lưu bom mìn, chất độc hóa học đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, có ý nghĩa thiết thực.

Lần đầu tiên sau 30 năm bình thường hóa quan hệ, Việt Nam và Mỹ đã có bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao Mỹ. Việc này tạo cơ sở pháp lý, chính trị quan trọng để thúc đẩy hiệu quả, thực chất các hoạt động trong lĩnh vực này.

Giai đoạn 5 năm từ 2026-2030, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến lưu ý phải chú trọng quán triệt và thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đặc biệt là quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả thông báo kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 19/12, trong đó có yêu cầu đẩy nhanh rà phá bom mìn, phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở các địa bàn trọng điểm như Vị Xuyên (Tuyên Quang), Lào Cai, Lạng Sơn...

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đề nghị tiếp tục duy trì, mở rộng hợp tác chặt chẽ với 20 nước và tổ chức quốc tế; tổ chức thực hiện tốt các văn bản thỏa thuận hợp tác quốc tế; thu hút nguồn lực, trang thiết bị, công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại để tăng tốc độ rà phá bom mìn, sớm hoàn thành việc xử lý chất độc hóa học và tăng số nạn nhân được hỗ trợ.