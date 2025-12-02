Theo Meta, ứng dụng Messenger trên di động không bị ảnh hưởng, các cuộc trò chuyện và tính năng gọi video vẫn hoạt động bình thường.

Sau ngày 15/12, người dùng Mac được chuyển hướng sang Facebook.com để tiếp tục trò chuyện, trong khi người dùng Windows được yêu cầu sử dụng ứng dụng Facebook dành cho desktop, nơi vẫn duy trì các tính năng gọi thoại, gọi video, thông báo và cảnh báo trên màn hình.

Meta cho biết đã gửi thông báo trước 60 ngày, khuyến khích người dùng kích hoạt “secure storage” để đồng bộ trò chuyện mã hóa đầu cuối sang nền tảng mới.

Ứng dụng Messenger trên di động không bị ảnh hưởng. Ảnh: Yahoo

Những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bao gồm: người đang dùng ứng dụng Messenger độc lập trên Windows hoặc macOS; người sở hữu tài khoản Messenger độc lập (không có Facebook); doanh nghiệp, nhân viên văn phòng dùng Messenger desktop để trao đổi công việc.

Riêng người dùng Messenger trên điện thoại, Facebook.com hay ứng dụng Facebook desktop không bị gián đoạn.

Lịch sử của ứng dụng Messenger trên máy tính

Messenger ban đầu là tính năng chat tích hợp trong Facebook trước khi được tách thành ứng dụng riêng vào năm 2011.

Ứng dụng desktop xuất hiện sau đó, giúp người dùng nhắn tin nhanh mà không cần mở trình duyệt, đặc biệt hữu ích trong giai đoạn làm việc online tăng mạnh.

Messenger từng mở rộng sang nhiều lĩnh vực như dịch vụ khách hàng, thanh toán trong chat, gọi nhóm video và mã hóa đầu cuối.

Tuy nhiên, thời gian gần đây Meta ưu tiên hợp nhất nhiều tính năng giữa Facebook, WhatsApp và Instagram, giảm sự tập trung vào ứng dụng Messenger desktop.

Quyết định đóng cửa của Meta gây nhiều tranh cãi. Một số ý kiến trên diễn đàn công nghệ cho rằng Messenger “ngày càng rối rắm” và việc ép người dùng quay về trình duyệt là bước lùi.

Dù vậy, người dùng không thể thay đổi quyết định của Meta. Do đó, công ty khuyến nghị các bước chuẩn bị cho ngày 15/12. Đó là bật secure storage để lưu trữ an toàn các đoạn chat mã hóa đầu cuối; tải về các tệp quan trọng (ảnh, video, tài liệu).

Người dùng chỉ có Messenger mà không dùng Facebook sẽ chuyển sang Messenger.com.

Họ cũng có thể thử trước ứng dụng Facebook desktop hoặc phiên bản web để làm quen. Cuối cùng là xóa ứng dụng Messenger sau khi bị chặn đăng nhập.

(Theo Yahoo)