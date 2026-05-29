Thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã cũ Tà Hine, Đà Loan và Ninh Loan, xã Tà Hine (Lâm Đồng) có địa bàn rộng, dân cư phân tán và tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số khá cao. Trong bối cảnh đó, việc đưa thông tin đến người dân, đặc biệt là phụ nữ vùng sâu, vùng xa, luôn là một trong những nhiệm vụ được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã quan tâm.

Hiện Hội có 24 chi hội với 3.510 hội viên. Trong đó, hơn 1.070 hội viên là người dân tộc thiểu số, chiếm trên 30%. Đây cũng là nhóm đối tượng cần được hỗ trợ nhiều hơn trong việc tiếp cận thông tin, nâng cao kỹ năng số và sử dụng các tiện ích công nghệ trong cuộc sống.

Theo bà Phan Thị Tố Oanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tà Hine, thay vì chỉ tuyên truyền theo cách truyền thống, Hội đã đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng số để thông tin đến với hội viên nhanh hơn và thuận tiện hơn.

Các nhóm Zalo, Facebook của Hội được duy trì thường xuyên để cập nhật chủ trương, chính sách mới, thông tin về đời sống, sản xuất, chăm sóc sức khỏe, giáo dục con cái cũng như các hoạt động của địa phương. Nhờ đó, nhiều hội viên có thể tiếp cận thông tin ngay tại nhà mà không phải chờ các buổi họp hay sinh hoạt tập trung.

Cùng với việc cung cấp thông tin, Hội chú trọng hướng dẫn hội viên sử dụng công nghệ trong những công việc hằng ngày. Nhiều lớp tập huấn được tổ chức để hỗ trợ phụ nữ làm quen với các nền tảng số, từ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt đến tra cứu thông tin trên Internet.

Đối với phụ nữ nông thôn và dân tộc thiểu số, nội dung tập huấn được thiết kế đơn giản, dễ hiểu, gắn với nhu cầu thực tế. Không ít chị em đã biết sử dụng điện thoại thông minh để giới thiệu sản phẩm, bán hàng trực tuyến hoặc quảng bá nông sản địa phương trên mạng xã hội.

Song song với đó, Hội cũng ứng dụng công nghệ trong hoạt động quản lý. Hồ sơ hội viên được cập nhật trên phần mềm quản lý, văn bản trao đổi dưới dạng điện tử, nhiều tài liệu được số hóa và chia sẻ thông qua mã QR. Những thay đổi này giúp công việc điều hành của Hội thuận lợi hơn, giảm thời gian xử lý giấy tờ và tăng hiệu quả kết nối giữa các chi hội.

Đáng chú ý, 100% chi hội phụ nữ trên địa bàn xã Tà Hine hiện đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền. Đây là kênh thông tin quan trọng giúp các chủ trương, chính sách đến với hội viên nhanh chóng, nhất là ở những khu vực xa trung tâm.

Bên cạnh việc nâng cao kỹ năng số, Hội cũng quan tâm đến việc bảo đảm an toàn cho hội viên trên môi trường mạng. Các nội dung về nhận diện tin giả, phòng tránh lừa đảo trực tuyến, bảo vệ thông tin cá nhân được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt và tập huấn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tà Hine còn duy trì nhiều hoạt động an sinh xã hội. Các chương trình như "Mẹ đỡ đầu", "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" hay "Cùng em cắp sách đến trường" được triển khai thường xuyên, góp phần hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo bà Phan Thị Tố Oanh, để các phong trào nhận được sự đồng thuận của hội viên, điều quan trọng nhất là xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân. Khi nhìn thấy lợi ích cụ thể đối với gia đình và cuộc sống của mình, người dân sẽ chủ động tham gia. Cùng với đó, cán bộ Hội phải thường xuyên bám cơ sở, lắng nghe ý kiến hội viên, giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.