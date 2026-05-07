Ngày 7/5, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Viettel Lạng Sơn tổ chức hội nghị tập huấn ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác tuyên truyền.

Chương trình tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 10 điểm cầu trên địa bàn tỉnh, thu hút hơn 100 đại biểu là bí thư, phó bí thư Đoàn xã, phường và cán bộ Đoàn trực thuộc tham gia.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc nâng cao kỹ năng công nghệ cho đội ngũ cán bộ Đoàn được xem là giải pháp quan trọng nhằm đổi mới công tác tuyên truyền, hỗ trợ thanh niên tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác, góp phần giảm nghèo thông tin tại cơ sở.

Tại hội nghị, các học viên được trang bị kiến thức cơ bản về trí tuệ nhân tạo; tìm hiểu xu hướng ứng dụng AI trong truyền thông số và hoạt động Đoàn. Chương trình cũng giới thiệu nhiều công cụ AI hỗ trợ sản xuất nội dung, thiết kế hình ảnh, dựng video, tạo giọng đọc tự động và phân tích dữ liệu phục vụ tuyên truyền trên môi trường mạng.

Bên cạnh phần lý thuyết, học viên còn được hướng dẫn thực hành sử dụng các nền tảng AI để xây dựng sản phẩm truyền thông phù hợp với trang thông tin điện tử cấp xã, fanpage và mạng xã hội của tổ chức Đoàn. Nhiều nội dung thực tế như viết tin, thiết kế infographic, xây dựng video ngắn tuyên truyền hay tối ưu nội dung trên nền tảng số được triển khai trực tiếp tại lớp học.

Theo đại diện Tỉnh Đoàn Lạng Sơn, việc tập huấn AI sẽ giúp cán bộ đoàn nâng cao hiệu quả truyền thông, lan tỏa thông tin nhanh hơn, đồng thời đổi mới cách tiếp cận thanh niên trên không gian mạng. Đây cũng là giải pháp góp phần đưa thông tin chính thống đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên, nhất là tại khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi khả năng tiếp cận thông tin số còn hạn chế.

Thông qua chương trình tập huấn, đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở từng bước được nâng cao kỹ năng số, chủ động khai thác các nền tảng công nghệ để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục và tổ chức hoạt động phong trào.

Việc làm chủ các công cụ AI còn giúp cán bộ Đoàn hỗ trợ thanh niên tiếp cận kiến thức, kỹ năng số và các thông tin hữu ích phục vụ học tập, khởi nghiệp, phát triển kinh tế trên môi trường số.

Hội nghị tập huấn cũng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong tổ chức Đoàn theo hướng hiện đại, linh hoạt, phù hợp với xu thế công nghệ mới. Qua đó, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực tiếp cận thông tin cho cộng đồng và từng bước thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo thông tin.