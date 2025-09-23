Sáng 23/9, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc (tên thật Nguyễn Quốc Thanh) đã đến trụ sở Công an TPHCM trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, để làm việc theo giấy mời.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc xuất hiện tại trụ sở Công an TPHCM sáng 23/9. Ảnh: T.N.

Sau đó, diễn viên Đại An (tên thật là Lê Đại An), thành viên trong ê-kíp và cũng là diễn viên tham gia MV, cũng có mặt để làm thủ tục vào làm việc với công an.

Đây là hai trong số các ca sĩ, diễn viên bị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TPHCM mời làm việc vì nghi vấn MV “Anh em trước sau như một” của nhóm Ngũ Hổ Tướng quảng cáo trá hình web cờ bạc.

Được biết, 5 ca sĩ gồm: Ưng Hoàng Phúc, Dương Ngọc Thái, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy và Lưu Hưng, ra mắt nhóm nhạc lấy tên Ngũ Hổ Tướng và giới thiệu MV "Anh em trước sau như một".

Nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng vừa ra mắt và giới thiệu MV thì gặp phải sự phản ứng của cộng đồng khi nghi vấn quảng cáo trá hình web cờ bạc. Ảnh: Fb

Tuy nhiên, khi MV “Anh em trước sau như một” vừa đăng tải trên nền tảng mạng xã hội, trên các kênh Youtube của các ca sĩ nói trên thì cộng đồng mạng phản ứng dữ dội khi cho rằng có quảng cáo trá hình web cá độ. Cụ thể, trong các cảnh quay xuất hiện logo web cá độ, trên áo, bao bì, trên cốc nước… và thậm chí xuất hiện phân cảnh nhân vật trong MV lướt điện thoại trang web cá độ.

Khi dư luận phản ứng, kêu gọi tẩy chay và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc thì một số thành viên của Ngũ Hổ Tướng đã xoá MV có các logo nhạy cảm đó để đăng tải lại một phiên bản mới.

Những hình ảnh xuất hiện trong MV "Anh em trước sau như một” nghi là quảng cáo trá hình web cờ bạc. Ảnh: Chụp màn hình.

Ngoài những cá nhân trên, Phòng PA05, Công an TPHCM cũng mời làm việc với các thành viên còn lại của nhóm, các diễn viên tham gia và ê kíp sản xuất MV.

Công an TPHCM đang phối hợp cùng cơ quan chức năng khác để xác minh, thẩm định nội dung MV, làm rõ và xử lý theo quy định.