Ngày 28/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng ban hành văn bản yêu cầu vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2, Đak Mi 4, A Vương, Sông Bung 2 và Sông Bung 4.

Theo đó, các hồ của Công ty Thủy điện Sông Tranh, Công ty CP Thủy điện Đak Mi, Công ty CP Thủy điện A Vương và Công ty Thủy điện Sông Bung phải tính toán, tổ chức vận hành để hạ dần mực nước về cao trình mực nước cao nhất trước lũ, hoàn thành trước 6h30 ngày 1/12. Thời điểm bắt đầu vận hành từ 18h30 ngày 28/11.

Thủy điện Sông Tranh 2. Ảnh: Anh Quyên

Lưu lượng xả về hạ du được quy định như sau: hồ Sông Tranh 2 xả bằng lưu lượng nước đến hồ, cộng thêm 80–200 m³/giây; hồ Đak Mi 4 cộng thêm 30–70 m³/giây; hồ A Vương cộng thêm 25–150 m³/giây; hồ Sông Bung 2 cộng thêm 12–100 m³/giây; và hồ Sông Bung 4 cộng thêm 100–250 m³/giây.

Cùng với việc hạ mực nước, các nhà máy thủy điện phải chuyển sang chế độ vận hành theo Quy trình 1865, bảo đảm an toàn và không gây đột biến dòng chảy. Các đơn vị cũng phải thông báo đầy đủ đến chính quyền và người dân hạ du về quá trình điều tiết.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP yêu cầu các thủy điện thường xuyên cung cấp bản tin dự báo lũ vào hồ và số liệu mưa tại các trạm quan trắc trên lưu vực để phục vụ công tác theo dõi, tham mưu chỉ đạo.

UBND các xã, phường vùng hạ du phải thông báo rộng rãi cho người dân, các hoạt động ven sông và phương tiện thủy về kế hoạch điều tiết, chủ động triển khai biện pháp bảo đảm an toàn; đồng thời rà soát phương án phòng chống lũ, chuẩn bị ứng phó tại các khu vực có nguy cơ sạt lở bờ sông. Địa phương cũng nghiêm cấm việc vớt củi, đánh bắt cá tại những khu vực nước sâu, chảy xiết trong thời gian các hồ xả điều tiết.