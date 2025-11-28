Sáng nay (28/11), tại khu vực phường Nha Trang và Bắc Nha Trang (Khánh Hòa), trời âm u. Biển vẫn động, sóng mạnh, nước đục ngầu.

Dọc bờ biển, lực lượng chức năng đã đặt cảnh báo cấm tắm biển và tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát. Đồng thời, trên nhiều tuyến đường, chính quyền cũng đã tiến hành cắt tỉa cây cối nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện.

Ảnh hưởng của bão số 15 Koto, vùng biển Khánh Hòa động dữ dội từ tối 27/11. Thời điểm trên, từng đợt sóng cao từ 2-3m đánh vào bờ, khiến nước tràn lên đường Phạm Văn Đồng, gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân. Một số trường hợp đi xe máy qua khu vực này đã bị ngã do sóng lớn.

Video sóng biển tràn lên đường ở Nha Trang, tối 27/11. (Video: Dung Jolly)

Từng đợt sóng biển cuồn cuộn tràn lên đường ở phường Nha Trang. Ảnh: N.X

Sóng biển cũng tràn vào một số điểm trên đường Trần Phú. Mặc dù Đội tuần tra cứu hộ thuộc Ban quản lý vịnh Nha Trang đã cảnh báo, nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm, tiến lại gần để chụp ảnh "sống ảo" trước những trận sóng lớn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, do ảnh hưởng của bão số 15, từ rạng sáng và ngày 28/11, vùng biển ngoài khơi Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng cao 5-7m, biển động mạnh.

Để ứng phó với cơn bão số 15, hôm qua (27/11) Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt và chuẩn bị ứng phó thiên tai. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kêu gọi tàu thuyền di chuyển đến nơi an toàn và tạm ngưng hoạt động đánh bắt, vận chuyển.

UBND các xã, phường được yêu cầu thống kê lồng bè và số người trên biển, chủ động sơ tán dân khi cần thiết, đồng thời thiết lập chốt chặn ở khu vực nguy hiểm.

Nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm, chụp ảnh "sống ảo" trước những trận sóng lớn. Ảnh: N.X

Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh sẵn sàng hỗ trợ sơ tán và cứu hộ. Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ theo dõi diễn biến bão, đảm bảo an toàn cho hồ chứa. Các sở, ngành liên quan cũng được yêu cầu triển khai biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, du lịch, điện, viễn thông, y tế và giáo dục.