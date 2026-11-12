CEO Nvidia Jensen Huang đang phải đối diện với nguy cơ bị miễn nhiệm, bị tố có thêm mối quan hệ ngoài luồng với cấp dưới, thậm chí phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ.

Theo tờ The Wall Street Journal, hội đồng quản trị tập đoàn Nvidia đang chuẩn bị nhóm họp vào ngày 11/11 để quyết định về tương lai của CEO Jensen Huang, người đang liên tiếp vướng vào những lùm xùm về quan hệ ngoài hôn nhân.

Trong bối cảnh những cáo buộc liên quan đến ngoại tình với một gián điệp nước ngoài chưa hạ nhiệt, tờ New York Times (NYT) mới đây lại đưa tin về việc CEO Nvidia ngoại tình với với một nữ quản lý cấp cao thuộc quyền điều hành trực tiếp của ông.

"Một mối quan hệ ngoài luồng khác của ông Huang là với bà Kimberly Powell, phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế tại Nvidia. Hai người từng bị phát hiện có những cử chỉ thân mật tại một khách sạn ở California hồi tháng 3. Cả ông Huang và bà Powell đều là người đã có gia đình", NYT trích dẫn nguồn tin từ 5 nhân viên từng làm việc tại Nvidia.

CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: Bloomberg

Khi được liên hệ để làm rõ, ông Huang đã từ chối trả lời, trong khi tập đoàn Nvidia và bà Powell cũng chưa đưa ra phản hồi chính thức. Tuy vậy, các nguồn tin của NYT nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa CEO Nvidia và cấp dưới là một chủ đề bàn tàn phổ biến trong nội bộ.

Ngoài việc đối diện với nguy cơ bị miễn nhiệm, ông Huang còn đang đứng trước nguy cơ phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ. Chủ tịch Ủy ban đặc trách Trung Quốc của Hạ viện John Moolenaar đã cho CEO Nvidia một thời hạn để quyết định có đồng ý tham gia phiên điều trần kín hay không.

Theo báo cáo của Fox News, hiện đã có một số nghị sĩ đảng Cộng hòa yêu cầu ông Huang phải trực tiếp làm rõ những câu hỏi liên quan đến cáo buộc nghi ngờ ông ngoại tình với một điệp viên nước ngoài, không chấp nhận việc CEO Nvidia cử đại diện pháp lý trả lời thay.

Trong trường hợp bị miễn nhiệm, sự ra đi của ông Huang sẽ tạo ra khoảng trống quyền lực lớn ở tập đoàn trị giá khoảng 4.000 tỷ USD. Nvidia đang là tâm điểm trong cuộc cạnh tranh giành vị thế dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo (AI) giữa Mỹ và Trung Quốc.