An ninh mạng không còn là bài toán của từng công cụ

Trong vài năm trở lại đây, thị trường an ninh mạng toàn cầu chứng kiến một sự dịch chuyển rõ rệt: từ mô hình sản phẩm đơn lẻ (point solutions) sang mô hình nền tảng hợp nhất (Unified Security Platform). Nguyên nhân không chỉ đến từ sự gia tăng của ransomware, APT hay tấn công chuỗi cung ứng, mà còn đến từ độ phức tạp ngày càng lớn của hạ tầng số.

Doanh nghiệp hiện đại không còn vận hành trên một môi trường CNTT khép kín. Data Center, Cloud, Hybrid, Multi-cloud, SaaS, làm việc từ xa… khiến bề mặt tấn công mở rộng liên tục. Trong khi đó, nguồn lực an ninh mạng lại không tăng tương ứng: nhân sự SOC khan hiếm, chi phí vận hành cao, yêu cầu tuân thủ ngày càng chặt chẽ.

Chính trong bối cảnh này, thị trường đặt ra câu hỏi - không phải là “cần thêm công cụ nào” - mà là “làm thế nào để vận hành an ninh mạng hiệu quả ở quy mô lớn”.

Thực trạng phổ biến: nhiều giải pháp nhưng thiếu một bức tranh tổng thể



Trong nhiều năm, an ninh mạng của doanh nghiệp thường được xây dựng theo mô hình “điểm” (point solutions): phát sinh rủi ro ở đâu thì bổ sung công cụ hoặc thuê dịch vụ ở đó. Firewall, SIEM, SOC, EDR, … được triển khai độc lập, giải quyết từng bài toán riêng lẻ.

Mô hình này có thể phù hợp với doanh nghiệp nhỏ hoặc hệ thống đơn giản. Tuy nhiên, với doanh nghiệp lớn, cách tiếp cận rời rạc nhanh chóng bộc lộ hạn chế. Khi mỗi giải pháp vận hành như một “ốc đảo”, dữ liệu an ninh bị phân mảnh, cảnh báo chồng chéo, đội ngũ SOC phải xử lý khối lượng cảnh báo ngày càng lớn nhưng lại thiếu ngữ cảnh để xác định rủi ro thực sự.

Hệ quả là mệt mỏi do cảnh báo (alert fatigue), thời gian phản ứng kéo dài, chi phí tăng nhưng mức độ an toàn không cải thiện tương xứng.

Unified Security Platform: Xu hướng tất yếu trong hệ sinh thái an toàn thông tin

Đó là bối cảnh khái niệm Unified Security Platform ra đời. Thay vì quản lý từng giải pháp riêng lẻ, Unified Security Platform tập trung vào việc hợp nhất dữ liệu, công nghệ và vận hành trên một nền tảng thống nhất, bao phủ toàn bộ vòng đời an ninh mạng: từ giám sát, phát hiện, phân tích đến điều phối và phản ứng sự cố.

Trên thế giới, nhiều hãng bảo mật lớn đã chuyển dịch theo hướng này. CrowdStrike phát triển Falcon Platform, Palo Alto Networks xây dựng Cortex Platform, trong khi Check Point định vị với Infinity Platform. Điểm chung của các mô hình này là: không bán từng sản phẩm rời rạc, mà cung cấp một nền tảng bảo mật hợp nhất, lấy SecOps làm trung tâm và ứng dụng mạnh mẽ AI, tự động hóa.

Xu hướng này cho thấy Unified Security Platform không còn là lựa chọn “cao cấp”, mà đang trở thành chuẩn kiến trúc mới cho doanh nghiệp lớn.

CCSP: Unified Security Platform “Make in Vietnam” của CMC Telecom

Từ xu hướng toàn cầu đó, CMC Telecom phát triển CCSP - CMC Comprehensive Security Platform như một nền tảng quản trị an toàn thông tin thế hệ mới, được thiết kế theo tư duy platform ngay từ đầu.

CCSP không phải là một sản phẩm bảo mật đơn lẻ, mà là nền tảng cloud-native, ứng dụng AI, hợp nhất các năng lực SecOps, Cloud Security và Risk Management trên cùng một “mặt phẳng điều khiển” (single pane of glass). Dữ liệu an ninh từ network, endpoint, cloud, ứng dụng và người dùng được thu thập, chuẩn hóa và phân tích tập trung, thay vì vận hành rời rạc như trước.

Điểm khác biệt của CCSP nằm ở việc kết nối và điều phối cả các giải pháp do CMC phát triển lẫn các công nghệ từ đối tác quốc tế, giúp doanh nghiệp tận dụng hệ sinh thái mở nhưng vẫn vận hành trên một nền tảng thống nhất.

Giá trị CCSP mang lại cho doanh nghiệp

Với doanh nghiệp lớn, việc chuyển sang Unified Security Platform như CCSP mang lại ba lợi ích rõ ràng.

Thứ nhất, giảm độ phức tạp trong vận hành. Thay vì quản lý nhiều công cụ và nhà cung cấp khác nhau, doanh nghiệp có thể giám sát và điều phối an ninh mạng tập trung trên một nền tảng.

Thứ hai, nâng cao tốc độ và hiệu quả phản ứng. Thông qua tự động hóa và điều phối sự cố, CCSP giúp rút ngắn thời gian từ phát hiện đến hành động, giảm phụ thuộc vào nguồn lực con người vốn đang khan hiếm.

Thứ ba, tăng khả năng quản trị rủi ro và tuân thủ. Dashboard, báo cáo và khả năng truy vết xuyên suốt giúp doanh nghiệp không chỉ “an toàn hơn”, mà còn chứng minh được mức độ an toàn với ban lãnh đạo, kiểm toán và cơ quan quản lý.

Trong chiến lược “Security First”, CCSP là nền tảng bảo mật lõi, cùng CMC Telecom hỗ trợ doanh nghiệp chuyển dịch từ tư duy “xử lý sự cố” sang quản trị an ninh mạng chủ động, có hệ thống và sẵn sàng mở rộng trong dài hạn.

Trong bối cảnh hạ tầng số ngày càng phức tạp và bề mặt tấn công liên tục mở rộng, việc xây dựng một nền tảng bảo mật hợp nhất không chỉ là xu hướng công nghệ, mà đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với các doanh nghiệp hiện đại. Unified Security Platform vì thế không chỉ giúp đơn giản hóa vận hành, mà còn tạo nền tảng cho chiến lược bảo mật chủ động và bền vững trong dài hạn.

