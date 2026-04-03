Các đại biểu cắt băng khánh thành Trạm thu hồi vật liệu tái chế

Trạm MRF là một trong những sáng kiến trọng điểm thuộc dự án “Phân loại rác tại nguồn và tái chế rác thải nhựa dựa vào cộng đồng” của Unilever Việt Nam phối hợp cùng UBND phường Tân Mỹ thực hiện, hướng đến xây dựng một mô hình quản lý rác thải thống nhất giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Người dân trải nghiệm Trạm thu hồi vật liệu tái chế phường Tân Mỹ

Điểm nổi bật của Trạm MRF phường Tân Mỹ là mô hình thu hồi vật liệu được vận hành trên nền tảng số, kết hợp hạ tầng thu gom tại địa phương với công nghệ để theo dõi và quản lý dòng vật liệu tái chế theo thời gian thực. Toàn bộ quá trình từ phân loại tại hộ gia đình, thu gom tại trạm đến chuyển giao cho đơn vị tái chế đều được ghi nhận và báo cáo qua ứng dụng Grac.

Nhờ đó, Trạm MRF không chỉ thực hiện chức năng thu hồi vật liệu mà còn trở thành mắt xích số hóa giúp tối ưu chuỗi phân loại – thu gom – tái chế, nâng cao hiệu quả vận hành và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu ngày càng cao về chuyển đổi số và tiêu chuẩn ESG.

Mô hình cũng đặt cộng đồng vào vị trí trung tâm, khi người dân là “điểm chạm” đầu tiên thực hiện phân loại tại nguồn. Nhờ đó, thói quen phân loại rác được củng cố bền vững, đồng thời tạo nền tảng để hệ thống thu hồi – tái chế vận hành ổn định và mở rộng theo định hướng kinh tế tuần hoàn của Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Bé Ngoan - Chủ tịch UBND phường Tân Mỹ cho biết: “Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự đồng lòng, quyết tâm và trách nhiệm của cả cộng đồng, phường Tân Mỹ sẽ trở thành điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường, là mô hình tiêu biểu về phân loại, thu hồi và tái chế rác thải nhựa trên địa bàn thành phố.”

Bà Nguyễn Thị Bé Ngoan - Chủ tịch UBND phường Tân Mỹ phát biểu tại sự kiện

“Sẽ không có kinh tế tuần hoàn nếu không có phân loại rác tại nguồn”, bà Nguyễn Thị Bích Vân – Tổng Giám đốc Quốc gia Unilever Việt Nam nhấn mạnh tại sự kiện. “Trạm MRF không chỉ là một công trình, mà còn là minh chứng cho quyết tâm của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc chung tay xây dựng thói quen văn minh, cộng đồng xanh nơi những đứa trẻ được lớn lên khỏe mạnh, vui tươi, biết bảo vệ môi trường”, bà Vân nói.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Tổng Giám đốc Quốc gia Unilever Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Sau lễ ra mắt, Unilever Việt Nam cùng các đối tác và chính quyền địa phương sẽ triển khai các chương trình truyền thông và tập huấn nhằm thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng - yếu tố khởi đầu của toàn bộ chuỗi thu hồi tái chế.

Trước đó, trong giai đoạn 2023 - 2024, Unilever Việt Nam đã phối hợp cùng UBND Quận 7 (cũ) triển khai các hoạt động phân loại và thu gom rác thải nhựa tại cộng đồng, thu gom hơn 4,5 tấn rác thải nhựa và tiếp cận gần 20.000 hộ gia đình.

Các hoạt động thu gom và phân loại rác thải nhựa do Unilever triển khai trong giai đoạn 2023 - 2024

Thông qua sáng kiến này, Unilever Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng các đối tác và địa phương thúc đẩy các giải pháp quản lý rác thải bền vững, hướng tới xây dựng hệ thống phân loại – thu hồi – tái chế có khả năng đo lường, vận hành ổn định và từng bước mở rộng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

(Nguồn: Unilever Việt Nam)