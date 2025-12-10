Bão lũ đi qua và nỗi lo về vệ sinh, dịch bệnh

Ngày 4/12/2025, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các chuyên gia đã nhận định thiên tai năm 2025 dị thường nhất lịch sử, đã gây thiệt hại kinh tế nước ta ước tính khoảng 97.000 tỷ đồng.

Khi bão lũ đi qua, môi trường thường bị ô nhiễm nghiêm trọng, rác thải và nước bẩn dễ gây dịch bệnh. Chính vì thế, nhu cầu cấp thiết nhất của bà con là dọn dẹp và khử khuẩn để khôi phục cuộc sống và bảo vệ sức khỏe.

Trong giai đoạn này, những sản phẩm vệ sinh, diệt khuẩn và chăm sóc gia đình của Unilever trở thành trợ thủ đắc lực giúp làm sạch nhanh chóng, an toàn, mang lại sự an tâm cho mọi gia đình và hình thành thói quen vệ sinh bền vững trong cộng đồng.

Hành động kịp thời, hỗ trợ thiết thực

Từ cuối tháng 9 tới nay, Unilever đã chủ động triển khai các chương trình tài trợ khẩn cấp với sự tham gia của nhiều nhãn hàng chăm sóc cá nhân, vệ sinh nhà cửa và thực phẩm như Sunlight, Vim, Lifebuoy, P/S, OMO, Knorr.

Unilever đã trao tặng cho cộng đồng bị ảnh hưởng hơn 145.000 sản phẩm thiết yếu với tổng khối lượng lên đến 95 tấn, tương đương giá trị gần 7 tỷ đồng. Nguồn hàng được phân bổ thông qua các đối tác như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Cục Phòng bệnh - Bộ Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam..., phủ rộng 15 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi bão lũ, từ Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng đến Lâm Đồng, Quảng Trị, Khánh Hoà...

Ngoài ra, nhân viên công ty còn quyên góp gần 2 tấn hàng hóa như chăn, quần áo ấm, vật dụng gia đình,... để gửi tới các địa phương bị ảnh hưởng. Các hoạt động hỗ trợ đều đảm bảo tính toàn diện, không chỉ dành cho người dân mà còn tiếp sức cho các trường học, hay lực lượng y tế - những “lá chắn” quan trọng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng sau bão lũ.

Đại diện Unilever Việt Nam trao tặng gói hỗ trợ tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (tháng 10/2025)

Nhân viên kho hàng Unilever chuẩn bị hàng hóa cứu trợ

Đặc biệt, Unilever cũng hỗ trợ trực tiếp cho các tiểu thương - lực lượng giữ nhịp kinh tế địa phương - thông qua những gói sản phẩm thiết thực và đồng hành để giúp họ khôi phục hoạt động kinh doanh.

Tính đến nay, doanh nghiệp đã trao quà cho gần 19.000 tiểu thương với tổng giá trị hơn 11 tỷ đồng, góp phần giúp họ ổn định cuộc sống và khôi phục chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu, đảm bảo dòng chảy kinh tế địa phương được duy trì.

Song song đó, Unilever cũng chăm lo cho đội ngũ nhân sự và đối tác. Tập thể nhân viên công ty đã quyên góp gần 300 triệu đồng, và doanh nghiệp đã đóng góp thêm để tạo thành gói hỗ trợ tiền mặt tổng cộng 1 tỷ 300 triệu đồng để gửi tới gần 800 nhân viên của công ty và nhân viên thuộc hệ thống nhà phân phối. Đây là sự sẻ chia thiết thực, giúp đội ngũ vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Unilever trao tặng phần quà hỗ trợ cho các tiểu thương bị ảnh hưởng mưa lũ

Hỗ trợ dài hạn, phục hồi bền vững

Không chỉ dừng lại ở những hỗ trợ tức thì, Unilever còn kiên trì đồng hành cùng các địa phương trên hành trình phục hồi bền vững, giúp người dân tái thiết cuộc sống một cách an toàn và lâu dài.

Nhãn hàng Lifebuoy sẽ phối hợp cùng Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam triển khai các hoạt động khám và cấp phát thuốc miễn phí, đồng thời trao tặng các sản phẩm vệ sinh, sạch khuẩn tại 4 tỉnh Quảng Trị, Lâm Đồng, Đắk Lắk và Gia Lai trong tháng 12 năm 2025.

Thông qua hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong chương trình Trường học Xanh - Sạch - Khỏe, các nhãn hàng P/S, Lifebuoy, Vim và OMO sẽ hỗ trợ các trường học cải tạo cơ sở vật chất, giúp học sinh trở lại trường an toàn.

Nhằm tăng cường khả năng chống chịu thiên tai và hạn chế xói mòn đất, nhãn hàng OMO phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai chương trình trồng cây tại các tỉnh thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lũ. Đây là giải pháp dài hạn, góp phần ứng phó hiệu quả trước tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Unilever cam kết luôn hiện diện và mang đến những giá trị thiết thực cho cộng đồng, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn nhất từ thiên tai, dịch bệnh đến các thách thức biến đổi khí hậu. Đây chính là giá trị cốt lõi và là lời cam kết nhất quán với sứ mệnh phụng sự cộng đồng mà Unilever đã bền bỉ thực hiện trong suốt ba thập kỷ qua.

Bích Đào