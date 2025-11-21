Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo ủng hộ đồng bào. Ảnh: Hoàng Quý

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Y Vinh Tơr, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung, cùng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr cho biết, thời gian qua mưa lũ kéo dài đã gây ảnh hưởng nặng nề cho nhiều địa phương trên cả nước. Gần đây nhất, khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã gánh chịu nhiều thiệt hại do thiên tai.

Trước tình hình đó, Đảng, Nhà nước và Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thiên tai; đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương huy động mọi nguồn lực, triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất cho người dân.

Phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Dân tộc và Tôn giáo ủng hộ ít nhất một ngày lương để kịp thời hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua.

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Dân tộc và Tôn giáo ủng hộ ít nhất một ngày lương để kịp thời hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua. Ảnh: Hoàng Quý

Thứ trưởng Y Vinh Tơr khẳng định: “Đây chính là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự chia sẻ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Dân tộc và Tôn giáo đối với đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Sự đóng góp này dù nhỏ bé nhưng cũng góp phần hiệu quả vào việc hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống”.

Số tiền này sẽ được chuyển đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các địa phương bị thiệt hại bởi thiên tai. Ảnh: Hoàng Quý

Lãnh đạo Bộ giao Văn phòng Bộ tiếp nhận và tham mưu phương án sử dụng kinh phí một cách minh bạch, hiệu quả; đồng thời thành lập ngay các đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo trực tiếp đến các địa phương, vùng bị ảnh hưởng để thăm hỏi, chia sẻ với đồng bào bị thiệt hại bởi thiên tai, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.