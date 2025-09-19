Với chủ đề “Nghệ thuật và Khoa học của LifeWear” (The Art and Science of LifeWear), sự kiện được đồng tổ chức bởi Toray Industries - đối tác công nghệ chiến lược của Uniqlo, nhằm giới thiệu công nghệ độc quyền. Bên cạnh đó, sự kiện cũng chia sẻ các dự án hợp tác quan trọng của Uniqlo trên toàn cầu. Điểm nhấn sự kiện là sự xuất hiện của Cate Blanchett trong vai trò Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu, và công bố nghệ sĩ đương đại KAWS trở thành Nghệ sĩ Lưu trú đầu tiên của thương hiệu.

Từ trái sang phải: Mitsuo Ohya - Chủ tịch Tập đoàn Toray Industries; Roger Federer; Clare Waight Keller; Tadashi Yanai - Nhà sáng lập thương hiệu Uniqlo, Chủ tịch, Tổng Giám đốc kiêm CEO Tập đoàn Fast Retailing; Cate Blanchett; KAWS; John C. Jay - Chủ tịch Sáng tạo Toàn cầu, Tập đoàn Fast Retailing

Trong bài phát biểu tại sự kiện, ông Tadashi Yanai - Nhà sáng lập thương hiệu Uniqlo, Chủ tịch, Tổng Giám đốc kiêm CEO Tập đoàn Fast Retailing cho biết: “Ngay từ khi thành lập, sứ mệnh của chúng tôi là góp phần tạo dựng một xã hội tốt đẹp hơn thông qua sức mạnh của trang phục. Sự phát triển của LifeWear ngày nay chính là thành quả từ mối quan hệ hợp tác bền chặt và lâu dài với Toray Industries. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng Toray để nắm bắt những thay đổi trong phong cách và nhu cầu của khách hàng, mang đến nhiều hơn nữa những sản phẩm chất lượng cho khách hàng trên toàn thế giới”.

Ông Mitsuo Ohya - Chủ tịch Tập đoàn Toray Industries - đối tác chiến lược của Uniqlo kể từ năm 2006, cũng chia sẻ mục tiêu chung của đôi bên: “Để mang đến những trang phục LifeWear mang tính biểu tượng và được yêu thích trên toàn cầu, Uniqlo và Toray cam kết tiếp tục thúc đẩy tiềm năng công nghệ và chất liệu để tạo ra các giá trị mới cho khách hàng”.

Ông Tadashi Yanai - Nhà sáng lập thương hiệu Uniqlo, Chủ tịch, Tổng Giám đốc kiêm CEO Tập đoàn Fast Retailing (trái) và ông Mitsuo Ohya - Chủ tịch Tập đoàn Toray Industries

Trong khuôn khổ sự kiện, một tọa đàm đặc biệt đã diễn ra với sự tham gia của Roger Federer và Cate Blanchett - hai Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu của Uniqlo, dưới sự dẫn dắt của Clare Waight Keller - Giám đốc Sáng tạo của Uniqlo. Trong cuộc trò chuyện, các khách mời đã chia sẻ góc nhìn độc đáo về LifeWear - từ phong cách, ý nghĩa của mối quan hệ hợp tác với Uniqlo, đến những dự định và kỳ vọng về tương lai.

“Việc sở hữu những trang phục chất lượng, được tạo ra một cách tỉ mỉ không nên là một điều xa xỉ - và tôi nghĩ đó chính là một phần trong DNA của thương hiệu Uniqlo”, Cate Blanchett chia sẻ.

Trong phần cuối của chương trình, Uniqlo công bố bổ nhiệm nghệ sĩ đương đại nổi tiếng KAWS là Nghệ sĩ Lưu trú đầu tiên của thương hiệu. Ngay tại sự kiện, KAWS đã có bài phát biểu về vai trò mới của mình, đồng thời cho biết sẽ thúc đẩy những sáng kiến nghệ thuật mới tại các cửa hàng Uniqlo trên toàn cầu cũng như các dự án hợp tác với đối tác bảo tàng.

Là Nghệ sĩ Lưu trú của Uniqlo, KAWS sẽ tham gia vào quá trình phát triển các sản phẩm LifeWear trong tương lai, bắt đầu từ bộ sưu tập mùa Thu/Đông 2025.

Sự kiện còn mang đến cơ hội khám phá không gian trải nghiệm tương tác, nơi tôn vinh những giá trị cốt lõi của LifeWear. Tại khu vực “Technology For All”, khách mời có thể tìm hiểu về lịch sử hợp tác giữa Uniqlo và Tập đoàn Toray. Khu vực “Art For All” chia sẻ những bước phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác giữa Uniqlo và Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (MoMA). Cuối cùng, khu vực “Heart For All” thể hiện cam kết không ngừng của thương hiệu trong việc mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn trên toàn cầu thông qua trang phục LifeWear.

Không gian trải nghiệm tương tác độc đáo, nơi tôn vinh những giá trị cốt lõi của LifeWear.

