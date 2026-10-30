Theo bảng xếp hạng Best Global Brands 2026 của Interbrand, Uniqlo vươn lên vị trí thứ 38, tăng 9 bậc so với năm 2025. Giá trị thương hiệu thời trang Nhật Bản đạt 20,5 tỷ USD, tăng 16%, tiếp tục khẳng định sức hút của triết lý LifeWear.

Theo công bố ngày 28/10/2026 của Tập đoàn Fast Retailing, Uniqlo tiếp tục góp mặt trong Top 100 Thương hiệu Toàn cầu Tốt nhất (Best Global Brands 2026) do tổ chức tư vấn thương hiệu quốc tế Interbrand thực hiện. Từ vị trí thứ 47 khi lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng năm 2025, thương hiệu thời trang Nhật Bản đã tăng 9 bậc, vươn lên vị trí thứ 38 trong năm nay.

Đáng chú ý, giá trị thương hiệu Uniqlo đạt 20,5 tỷ USD, tăng 16% so với mức 17,7 tỷ USD năm 2025. Trước đó, vào tháng 4/2026, Uniqlo cũng được Interbrand vinh danh trong Top 5 thương hiệu Nhật Bản tốt nhất (Best Japan Brands 2026).

Bảng xếp hạng Best Global Brands của Interbrand là một trong những báo cáo định giá thương hiệu có ảnh hưởng trên thế giới. Phương pháp đánh giá kết hợp ba yếu tố chính: hiệu quả tài chính của sản phẩm và dịch vụ mang thương hiệu, vai trò của thương hiệu trong quyết định mua hàng và sức mạnh cạnh tranh của thương hiệu.

Theo báo cáo năm 2026, tổng giá trị của 100 thương hiệu hàng đầu thế giới đạt 3.866 tỷ USD, tăng 8,1% so với năm trước. Tuy nhiên, Interbrand cũng chỉ ra sự phân hóa ngày càng rõ giữa các thương hiệu có khả năng chuyển hóa sức mạnh thương hiệu thành tăng trưởng thực tế và những thương hiệu vẫn chủ yếu dựa vào danh tiếng sẵn có.

Trong bối cảnh đó, sự khác biệt, mức độ phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng và khả năng xây dựng niềm tin đang trở thành những yếu tố quan trọng giúp thương hiệu duy trì sức cạnh tranh. Các doanh nghiệp dẫn đầu không chỉ đầu tư vào nhận diện mà còn chú trọng đổi mới, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tạo ra những giá trị có ý nghĩa trong cuộc sống.

Đối với Uniqlo, triết lý LifeWear tiếp tục là nền tảng định hình bản sắc thương hiệu. Thay vì tập trung vào các xu hướng thời trang ngắn hạn, Uniqlo phát triển những trang phục có thiết kế vượt thời gian, chất lượng cao và công năng thiết thực, hướng đến việc cải thiện chất lượng cuộc sống thường ngày.

Khách hàng mua sắm tại một cửa hàng của Uniqlo

Cách tiếp cận nhất quán này góp phần tạo nên sự khác biệt của Uniqlo trên thị trường thời trang toàn cầu, đồng thời giúp thương hiệu duy trì sự gần gũi với nhiều nhóm khách hàng có nhu cầu và phong cách sống khác nhau.

Chia sẻ về kết quả xếp hạng, ông Koji Yanai, Tổng Giám đốc Điều hành Cấp cao Tập đoàn Fast Retailing, cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự khi tiếp tục góp mặt trong bảng xếp hạng Best Global Brands 2026 của Interbrand. Chúng tôi cam kết không ngừng nghiên cứu và sáng tạo để mang đến những sản phẩm LifeWear chất lượng, bền vững theo thời gian và đồng hành lâu dài cùng khách hàng.”

Ông cũng nhấn mạnh mục tiêu tiếp tục củng cố niềm tin của từng khách hàng, hướng đến xây dựng một thương hiệu được người tiêu dùng trên toàn cầu tin tưởng và ủng hộ.

Từ cửa hàng đầu tiên tại Hiroshima (Nhật Bản) năm 1984, Uniqlo đã phát triển thành thương hiệu thời trang toàn cầu với mạng lưới khoảng 2.500 cửa hàng tại 26 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, thương hiệu tiếp tục mở rộng hiện diện trong năm 2026, lần lượt có mặt tại Đà Nẵng, Thanh Hóa và sắp tới là Quảng Ninh, với cửa hàng Uniqlo Aeon Mall Hạ Long khai trương vào ngày 11/11. Đây sẽ là cửa hàng thứ 34 của Uniqlo tại Việt Nam, mang đến cho người dân Quảng Ninh thêm một điểm mua sắm mới với các dòng trang phục LifeWear dành cho cả gia đình, đáp ứng nhu cầu từ đi học, đi làm đến các hoạt động thường ngày.

Từ ngày 11/11/2026, người dân Quảng Ninh có thêm điểm mua sắm trang phục cơ bản tiêu chuẩn Nhật Bản tại cửa hàng Uniqlo Aeon Mall Hạ Long

(Nguồn: Uniqlo)