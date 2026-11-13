Người phụ nữ 58 tuổi ở Hà Nội và chồng đang có bệnh mạn tính nghe theo lời khuyên trên mạng mua muối với giá khoảng 3 triệu đồng/kg để chữa bệnh. Kết quả, bệnh nhân vào viện trong tình trạng huyết áp cao chót vót.

Uống muối giá 3 triệu đồng/kg

Ngày 12/11, Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Mạch máu Việt Nam, cho biết vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân 58 tuổi có tiền sử tăng huyết áp. Trước đó, người bệnh phải sử dụng thuốc để kiểm soát huyết áp và tình trạng tương đối ổn định.

Khoảng hai tháng trước khi nhập viện, bà nghe theo lời quảng cáo về một loại muối được nung và chưng cất ở nhiệt độ hơn 700 độ C, có khả năng chữa khỏi nhiều bệnh. Tin tưởng sản phẩm, bà bỏ ra khoảng 150 triệu đồng mua giường đá và mua loại muối này với giá khoảng 3 triệu đồng/kg để uống hằng ngày.

Đáng chú ý, người phụ nữ tự ý ngừng thuốc điều trị huyết áp, thay thế bằng việc uống muối với hy vọng cải thiện sức khỏe. Khi xuất hiện hoa mắt, chóng mặt và đến khám, huyết áp của bệnh nhân được ghi nhận ở mức khoảng 180 mmHg. Người bệnh vẫn mang theo sản phẩm để tiếp tục sử dụng.

Muối nung được quảng cáo bổ sung khoáng chất, vi chất cho sức khoẻ. Ảnh: Magnific.

Theo bác sĩ Mạnh, chồng bệnh nhân mắc suy thận cũng sử dụng loại muối nói trên vì tin vào quảng cáo. Bản thân người phụ nữ từng phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp, cần được theo dõi và điều trị theo tình trạng bệnh.

Theo bác sĩ Mạnh, muối ăn chứa natri là khoáng chất cần thiết cho hoạt động của cơ thể, tham gia điều hòa cân bằng dịch, dẫn truyền thần kinh và hoạt động cơ bắp. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều natri có thể gây hại cho tim mạch và thận.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành tiêu thụ dưới 2.000mg natri mỗi ngày, tương đương dưới 5g muối. Mức này tính tổng lượng muối từ tất cả nguồn thực phẩm, không chỉ lượng muối thêm vào khi nấu ăn.

Khi cơ thể tiếp nhận quá nhiều natri, nước có xu hướng được giữ lại, làm tăng thể tích dịch trong hệ tuần hoàn. Điều này khiến áp lực lên thành mạch tăng, tim phải làm việc nhiều hơn và huyết áp có thể tăng theo.

Với người đã mắc tăng huyết áp, ăn quá mặn khiến việc kiểm soát bệnh khó khăn hơn. Nguy cơ càng đáng lo ngại ở người mắc bệnh thận, bởi chức năng đào thải natri và điều hòa dịch của cơ thể có thể suy giảm.

Ngoài muối dùng để nêm nếm, natri còn có nhiều trong thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn đóng gói và các món ăn tại nhà hàng. Vì vậy, người dân cần chú ý kiểm soát lượng muối từ toàn bộ khẩu phần ăn.

Không tự ý bỏ thuốc thay bằng muối hay đường

Bác sĩ Mạnh cảnh báo, thời gian gần đây số người vào khám trong bệnh cảnh như đột quỵ thoáng qua, huyết áp tăng đột ngột do nghe quảng cáo uống chanh muối, ngậm muối hồng, uống nước mía với muối tăng lên rất nhiều.

Thực tế, tăng huyết áp là bệnh mạn tính, thường không có triệu chứng rõ ràng và khi xác định bệnh người đó phải dùng thuốc suốt đời. Nhiều người cho rằng uống thuốc không tốt tìm tới các phương pháp chữa bệnh theo mách bảo dẫn tới nhiều hậu quả đáng tiếc.

Việc tự ý ngừng thuốc có thể khiến huyết áp tăng trở lại, làm gia tăng nguy cơ biến chứng tim mạch và đột quỵ. Người mắc nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp, suy thận hoặc bệnh tuyến giáp càng cần thận trọng khi sử dụng sản phẩm không rõ thành phần, công dụng.

Người dân cần cảnh giác với quảng cáo sử dụng những cụm từ như “chữa khỏi hoàn toàn”, “chữa bách bệnh” hoặc khẳng định một sản phẩm có thể thay thế thuốc điều trị nhiều bệnh lý. Không có cơ sở để tin rằng một loại muối có thể chữa khỏi tăng huyết áp, suy thận hay các bệnh mạn tính khác.

Để kiểm soát huyết áp, người bệnh cần hạn chế muối, giảm thực phẩm chế biến sẵn, tăng cường rau xanh, trái cây, duy trì vận động và theo dõi huyết áp thường xuyên. Quan trọng nhất, cần tuân thủ phác đồ điều trị, họ không tự ý bỏ thuốc hoặc thay đổi liều lượng khi chưa có ý kiến bác sĩ.

Nếu huyết áp đo được trên 180/120 mmHg, người bệnh nên đo lại sau ít nhất một phút. Nếu chỉ số vẫn cao, cần liên hệ cơ sở y tế ngay - bác sĩ Mạnh khuyến cáo.

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