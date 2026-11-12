Rau bí: Điều hòa huyết áp, tốt tiêu hóa

Theo TS Lê Thị Hương Giang (Bệnh viện 19-8), ngọn bí là loại rau dân dã sở hữu nhiều đặc tính sinh học, đặc biệt trong việc hỗ trợ hạ huyết áp và giảm mỡ máu. Cụ thể, lượng kali dồi dào trong rau bí giữ vai trò cốt lõi giúp điều hòa huyết áp, làm giảm áp lực lên thành mạch và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Ngọn bí xào tỏi, món ăn nhiều người yêu thích. Ảnh: Hà Thu

Bên cạnh đó, hàm lượng chất xơ cao cùng các chất chống oxy hóa mạnh mẽ hỗ trợ quá trình chuyển hóa, đào thải mỡ thừa, kiểm soát chỉ số cholesterol cũng như đường huyết an toàn cho người bệnh đái tháo đường hay thừa cân.

Ngoài hai tác dụng trên, ngọn bí ngô còn hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, bổ mắt, tốt cho xương, da và hỗ trợ tạo máu cho phụ nữ mang thai. Dù rau bí tốt cho sức khỏe, chuyên gia lưu ý người dùng không nên lạm dụng quá 2-3 bữa/tuần (khoảng 100-150g/bữa) để tránh đầy bụng. Người suy thận, người đang bị tiêu chảy hoặc cao tuổi có hệ tiêu hóa yếu cần hạn chế ăn để đảm bảo an toàn.