Uống bia có thể khiến đường huyết tăng ngay sau đó nhưng lại gây hạ đường huyết vài giờ sau. Tác động này đặc biệt đáng lưu ý ở người mắc bệnh đái tháo đường.

Theo chuyên gia dinh dưỡng và giáo dục bệnh đái tháo đường Ginger Cochran (Mỹ), bia ảnh hưởng đến đường huyết theo hai cách. Carbohydrate trong bia có thể làm tăng đường huyết ban đầu, trong khi chất cồn khiến đường huyết giảm về sau do ảnh hưởng đến khả năng giải phóng glucose của gan.

Đáng chú ý, các triệu chứng hạ đường huyết như run rẩy, chóng mặt, lú lẫn giống biểu hiện say rượu, khiến bệnh nhân và những người xung quanh dễ nhầm lẫn.

Vì sao uống bia khiến đường huyết tăng rồi giảm?

Bia được sản xuất từ những nguyên liệu như lúa mạch nảy mầm, chứa tinh bột và carbohydrate. Khi vào cơ thể, các thành phần này được phân giải thành glucose và đi vào máu, khiến đường huyết tăng lên. Mức tăng phụ thuộc vào hàm lượng carbohydrate trong bia, lượng bia tiêu thụ và thực phẩm ăn kèm.

Bạn nên uống bia có chừng mực. Ảnh: Ban Mai

Ngược lại, chất cồn có thể khiến đường huyết giảm. Bình thường, gan duy trì lượng đường trong máu bằng cách giải phóng glucose dự trữ và tạo ra glucose mới, đặc biệt giữa các bữa ăn và trong khi ngủ.

Tuy nhiên, khi bạn uống rượu bia, gan ưu tiên chuyển hóa chất cồn thay vì duy trì đường huyết ổn định. Quá trình này làm tăng nguy cơ hạ đường huyết, có thể xảy ra vài giờ sau khi uống, thậm chí vào giữa đêm.

Cách uống bia để hạn chế ảnh hưởng đến đường huyết

Tuy nhiên, theo Eating Well, mọi người không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn rượu bia để kiểm soát đường huyết. Điều quan trọng là hiểu tác động của đồ uống có cồn và chủ động giảm nguy cơ hạ đường huyết.

Hướng dẫn dinh dưỡng của Mỹ trước đây xác định mức uống vừa phải là tối đa một đơn vị cồn (tương đương 355ml bia có nồng độ cồn 5%) mỗi ngày đối với phụ nữ và hai đơn vị đối với nam giới. Đây là giới hạn tối đa, không phải mức tiêu thụ được khuyến nghị hằng ngày. Uống ít hơn hoặc không uống giúp giảm nguy cơ sức khỏe liên quan đến rượu bia.

Người uống bia có thể cân nhắc lựa chọn bia nhẹ thường chứa ít carbohydrate và calo hơn bia thông thường hoặc bia đen. Tuy nhiên, bia ít carbohydrate không đồng nghĩa với ít cồn, do đó vẫn có thể làm tăng nguy cơ hạ đường huyết về sau.

Một khuyến nghị quan trọng là tránh uống bia khi bụng đói. Mọi người nên kết hợp bia với bữa ăn có protein, carbohydrate giàu chất xơ và chất béo lành mạnh. Thực phẩm giúp cung cấp năng lượng, góp phần giảm nguy cơ hạ đường huyết.

Người mắc bệnh đái tháo đường nên kiểm tra đường huyết trước khi đi ngủ vì tình trạng hạ đường huyết có thể xuất hiện vài giờ sau lần uống cuối cùng. Người bệnh không nên tự ý bỏ thuốc, giảm hoặc tăng liều để bù đắp cho việc uống bia. Chất cồn có thể làm tăng nguy cơ hạ đường huyết khi dùng cùng một số thuốc điều trị đái tháo đường.