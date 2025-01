Khi vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) khám, bệnh nhân cho biết không có tiền sử mắc bệnh lý gan, không uống rượu bia thường xuyên. Bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị suy gan cấp do ngộ độc thuốc.

Dù người này đã điều trị nội khoa nhưng không cải thiện, diễn biến bệnh tiến triển não gan độ 2-3, nguy cơ hôn mê, cần phẫu thuật ghép gan cấp cứu. Mảnh gan ghép từ một người cho chết não. Sau khi được phẫu thuật và hồi sức tích cực, bệnh nhân hồi phục, có thể xuất viện, trở lại cuộc sống bình thường.

Bệnh nhân hồi phục sau khi được ghép gan từ người cho chết não. Ảnh: BVCC

Thầy thuốc Khoa Hồi sức ngoại khoa và ghép tạng cho biết đã tiếp nhận nhiều trường hợp có chỉ định phẫu thuật ghép gan do sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc hoặc tự ý ngưng sử dụng thuốc điều trị virus viêm gan B. Tuy nhiên, không nhiều người may mắn như ca bệnh trên, do nguồn tạng hiến vốn rất ít.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy gan cấp, đe doạ tính mạng người bệnh. Một số loại thảo dược hoặc thuốc nam gây tổn thương gan nghiêm trọng, thậm chí có thể tiến triển đến suy gan cấp, bệnh lý có tỷ lệ tử vong tới 60%.

Ngoài ra, viêm gan B cũng là bệnh nguy hiểm, gây xơ gan, suy gan cấp và ung thư gan nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời và đúng cách.

Người bệnh viêm gan B tự ý ngừng sử dụng thuốc điều trị, virus viêm gan B (HBV) có thể tái phát và nhân lên nhanh chóng, tạo các đợt bùng phát virus gây tổn thương gan nghiêm trọng, tiến triển suy gan cấp trên nền bệnh gan mạn tính. Đây là tình trạng bệnh có tỷ lệ tử vong trong 90 ngày lên tới 80%.

Đến nay, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiến hành gần 50 ca ghép gan từ nguồn người cho sống và người cho chết não.