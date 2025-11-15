Người dùng Geely Monjaro sẽ được cung cấp gói cứu hộ VETC 24/7 trong 10 năm, tặng 1 năm sử dụng VETC miễn phí qua trạm BOT (trị giá 1 triệu) trong chương trình đặc quyền toàn trình.

Với tiêu chí lấy khách hàng là trọng tâm, chương trình tri ân và chăm sóc khách hàng độc đáo của Geely/Tasco Auto nhằm giúp người dùng Geely Monjaro được trải nghiệm “toàn diện” những dịch vụ cao cấp nhất, đẳng cấp nhất xuyên suốt từ quá trình trước khi mua, trong quá trình sử dụng đến dịch vụ hậu mãi với gói bảo dưỡng định kỳ miễn phí lên tới 3 năm. Khách hàng để lại xe sửa chữa tại hệ thống 100 xưởng dịch vụ ô tô Carpla Service của Tasco sẽ được mượn xe từ Carpla dùng thay thế tạm thời. Khách hàng sẽ được tích 1% giá trị khi vào xưởng sửa chữa (trọn đời).

Với những khách hàng thường xuyên phải tham gia các buổi tiệc hoặc công việc phải dùng đến rượu, bia sẽ có thêm dịch vụ "Bạn uống Tôi lái". Dịch vụ này sẽ hỗ trợ đưa khách và xe về nhà an toàn (theo chính sách BUTL).

Bên cạnh đó, trong gói “đặc quyền toàn trình” của Tasco với người dùng Geely Monjaro còn có dịch vụ đưa đón sân bay miễn phí 12 lượt (trong 2 năm) cùng kỳ nghỉ đẳng cấp 3 ngày 2 đêm tại Ana Mandara Resort Đà Lạt. Người dùng Geely Monjaro cũng được sử dụng Co-Working Space miễn phí tại hệ thống Tasco Auto cùng quà tặng tri thức đặc biệt là một bộ sách từ Tasco.

Geely Monjaro đang là một “luồng gió mới” ở phân khúc SUV hạng D cao cấp tại thị trường Việt. Mẫu xe này mặc dù mới ra mắt cách đây chưa lâu nhưng đã nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng bởi nhiều yếu tố đặc biệt.

Tại thị trường Việt Nam, Geely Monjaro hiện được giới thiệu với 3 phiên bản: Flagship, Premium (máy xăng) và HEV (Hybrid). Giá bán lẻ chính thức của bản Flagship: 1.199.000.000 VNĐ, bản Premium: 1.149.000.000 VNĐ và bản HEV: 1.099.000 VNĐ.

Để tạo cơ hội cho người dùng có thể dễ dàng sở hữu một “siêu phẩm” trong tầm giá trên 1 tỷ đồng, Monjaro liên tục nhận được các ưu đãi đặc quyền lớn từ nhà phân phối. Nhà phân phối chính thức đã “chơi lớn” khi kéo dài thời gian ưu đãi từ 1/11 - 30/11/2025 với bản Premium giảm 115 triệu đồng, bản Flagship hỗ trợ 50% phí trước bạ, giảm 1,5%.

Tasco Auto hiện là nhà phân phối ô tô có thị phần lớn nhất trong nước với 13,7% thị phần (theo VAMA), sở hữu tới 150 showroom trên toàn quốc, phân phối chính hãng 16 hãng xe như Lotus, Volvo, Lynk & Co, Zeekr, Geely, Toyota, Ford, Mitsubishi, Hyundai cùng nhiều hãng xe khác.

So với nhiều đối thủ trong phân khúc, Geely Monjaro khẳng định sự khác biệt với nội thất được hoàn thiện bằng các chất liệu cao cấp như da Nappa, gỗ tự nhiên và kim loại, mang lại cảm giác sang trọng và đẳng cấp châu Âu.

Monjaro có ghế lái điều chỉnh điện 12 hướng kèm tựa lưng chỉnh điện 4 hướng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu đa dạng của người dùng. Xe có 3 cấp độ điều chỉnh với thiết kế hút gió thông minh tản nhiệt nhanh, giữ cơ thể hành khách trong xe luôn dễ chịu và không khí trong lành. Hệ thống nhớ ghế 2 chế độ ở hàng ghế trước cho phép các tài xế khác nhau lưu và gọi lại vị trí ghế chỉ bằng một lần chạm.

Ghế phụ cũng được hãng chăm chút rất cẩn thận. Chỉ với một nút bấm, hành khách phía sau có thể chủ động điều chỉnh vị trí ghế phụ và lưng ghế để ghế phụ phía trước và hàng ghế sau có thể ngả phẳng, tối ưu không gian duỗi chân, nâng tầm trải nghiệm ghế ngồi hạng thương gia.

Geely Monjaro sở hữu hệ thống an toàn và hỗ trợ lái tiên tiến hàng đầu. Monjaro được trang bị hệ thống cảm biến bao gồm 12 radar siêu âm, một radar bước sóng 5mm và 4 camera quan sát. Hệ thống này giúp xe đạt khả năng tự hành cấp độ 2, cho phép tự động điều chỉnh tốc độ, duy trì làn đường và hỗ trợ người lái một cách tối ưu. Monjaro còn sở hữu thân xe đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao với một cấu trúc an toàn vững chắc. Cấu trúc thân xe dạng lồng từ 79% thép chịu lực cao, trong khi dầm cản trước được làm từ hợp kim nhôm series 7 và đạt chứng nhận an toàn 5 sao C-NCAP.

Trong một bài kiểm tra độ an toàn cực khắc nghiệt với một container 2,2 tấn được thả từ độ cao 4,2 mét xuống nóc xe, khung gầm của Geely Monjaro đã cho thấy sức bền không tưởng khi không có dấu hiệu bị nảy lên. Các cột A, B và C chỉ bị biến dạng nhẹ. Thậm chí, ngay cả sau va chạm, người trong xe vẫn có thể mở cửa xe và lái bình thường.

Dịch vụ toàn diện đặc biệt cho khách hàng mua xe Geely Monjaro và các dòng xe Geely khác không chỉ là lời cam kết về chất lượng sản phẩm mà còn là ưu điểm bán hàng vượt trội của Tasco tại Việt Nam

Gói dịch vụ toàn diện của Tasco Auto giúp khách hàng an tâm về chất lượng dịch vụ và mạng lưới hỗ trợ kỹ thuật rộng khắp cả nước khi mua một mẫu xe mới như Geely Monjaro.

Với dịch vụ đặc biệt của Tasco Auto, Monjaro không chỉ là một chiếc xe có thiết kế và công nghệ đẳng cấp mà còn là một giải pháp di chuyển toàn diện. Đây còn là lời khẳng định của Tasco Auto về sự lựa chọn hàng đầu cho dịch vụ ô tô và hạ tầng giao thông thông minh tại Việt Nam.

(Nguồn: Tasco Auto)